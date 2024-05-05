Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он добавил, что враг оттягивает резервы с одних участков и перебрасывает их на другие, передает 24 Канал.
Важно Решается судьба битвы за Донбасс: почему Часов Яр настолько важен
Оккупанты давят возле Часового Яра
По словам Волошина, сейчас у Часового Яра Кремль сосредоточил около 25 тысяч своих военных. Враг пытается подводить новые воинские части, доукомплектовывает их и на разных участках фронта это происходит не одинаково.
Для примера, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава,
– заявил Волошин.
Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что по его информации, враг мог сосредоточить у Часового Яра группировку, которая состоит из около 20 – 25 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, оккупанты активно обстреливают город из артиллерии, а также используют FPV-дроны.
Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Бои возле Часового Яра: последние новости
- Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что Часов Яр для россиян – стратегически важный город. Он объяснил, что без захвата Часового Яра враг не сможет продвигаться дальше.
- Россияне продолжают давить на город, ведь хотят захватить Часов Яр до 9 мая. В то же время военные эксперты отмечают, что такие "мечты" российского диктатора – неосуществимы, и россияне не смогут оккупировать город до сакральной даты.
- Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сообщил, что ВСУ имеют приказ не допустить захвата города, ведь враг будет иметь преимущество в уличных боях – живую силу. Поэтому, как отметил Маляревич, ВСУ нужно сдерживать российские войска на тех территориях, где украинские военные могут работать с дронами, артиллерией.
- В то же время в ГУР не имеют оптимистичных прогнозов относительно ситуации вокруг Часового Яра. Вадим Скибицкий в недавнем интервью заявил, что захват Часового Яра – это "вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка".