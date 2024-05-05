Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. То есть для россиян Часов Яр является стратегически важным городом.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Важность Часового Яра

Олег Калашников ответил на вопрос, возможно ли дальнейшее продвижение оккупантов без захвата Часового Яра.

Нет, не возможно. На данном направлении, на локациях – Константиновский, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться,

– пояснил спикер.

Добавим! Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что по состоянию на сейчас россияне не пересекали рубежи и границы Часового Яра. Российской армии нет в городе. В то же время враг пытается обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское.

Ранее отмечалось, что захват Часового Яра даст России контроль над холмом, с которого она сможет атаковать другие города.

Новости Часового Яра