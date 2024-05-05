Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Тобто для росіян Часів Яр є стратегічно важливим містом.

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Важливість Часового Яру

Олег Калашніков відповів на питання, чи можливе подальше просування окупантів без захоплення Часового Яру.

Ні, не можливе. На даному напрямку, на локаціях – Костянтинівський, Краматорський напрямок, на сьогодні на цих напрямках неможливе просування ворога, якщо Часів Яр буде триматися,

– пояснив речник.

Додамо! Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що станом на зараз росіяни не перетинали рубежі і кордони Часового Яру. Російської армії немає у місті. Водночас ворог намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське.

Раніше зазначалося, що захоплення Часового Яру дасть Росії контроль над пагорбом, з якого вона зможе атакувати інші міста.

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