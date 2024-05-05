Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що в медіапросторі всі говорять про захоплення міста до 9 травня. Насправді ворогу не так важливі дати, як сам результат і окупація Часового Яру.

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Чому Часів Яр має стратегічне значення

Росіяни справді схильні до певних сакральних дат, але все ж не надають їм вирішального значення. Тому не варто приписувати необхідність захопити Часів Яр лише до 9 травня, адже для них важливо виконати завдання, незалежно від дати.

Якщо наші захисники втримають Часів Яр до 9 травня, то ми радісно станцюємо й скажемо: "Ми не зробили Путіну подарунок на свята". Але якщо Часів Яр впаде 11 або 14 травня, то хіба це щось міняє?

– сказав ветеран російсько-української війни.

Тому неважливо, до якої дати окупанти захочуть взяти місто під свій контроль. Україні важливо втримувати його, адже втрата Часового Яру призведе до кардинальних змін на фронті.

Якщо вони його візьмуть, абсолютно байдуже 9 чи 19 травня, то це означатиме, що ми програли битву за Донбас. Адже Часів Яр – це насправді дуже серйозно, це вже не про тактику, а про стратегію,

– наголосив Євген Дикий.

Він пояснив, що мовиться про добре укріплений район, який розташований на панівних висотах. Якщо росіяни туди зайдуть, то чотири великі міста – Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка – одразу стануть зоною бойових дій.

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З усіх чотирьох міст треба буде евакуювати кілька десятків тисяч населення. До того ж не факт, що ми втримаємо ці населені пункти, адже вони перебувають у низині під Часовим Яром – це дуже невигідне становище.

"Насправді в Часовому Яру зараз вирішується не чи отримає Путін подарунок на 9 травня, а чи втримаємо ми ту половину Донбасу, яку досі контролюємо", – підкреслив Дикий.

Ворог має успіхи у Покровському районі

Під постійним ударом окупантів також перебуває місто Торецьк на Донеччині. Зараз чітко виокремився Покровський напрямок, хоча раніше його чомусь називали Авдіївським.

Саме там ворог має суттєві успіхи та просувається найшвидше. Серед причин цього – місцевість, яка є несприятливою для оборони. Там важко закріпитися та зупиняти ворога.

Зараз буде спроба зачепитися за Карлівське водосховище, але, на жаль, росіяни можуть обійти його з двох сторін. Навряд чи візьмуться форсувати. Тому на Покровському напрямку, ймовірно, окупанти доволі швидко вийдуть до самого Покровська,

– зауважив ветеран російсько-української війни.

Оборону в місті можна тримати довго. До того ж має бути серйозна лінія оборони, яку будували військово-цивільні адміністрації з використанням приватних підрядників, будівельних компаній. Тому є надія, що саме там вдасться зупинити ворога.

"Інша річ, що стратегічно це не настільки багато дає росіянам. Зараз у них є два напрямки, де вони найбільше пруть – це Покровськ і Часів Яр. Друге місто дається їм вкрай важко, суттєвого просування нема", – додав Євген Дикий.

Натомість Покровськ дається доволі легко, хоч зі значними втратами. Однак це місто не є таким критично важливим. Тому можна припустити, що ворог обиратиме, де зосередити свій наступ: кинути все на Покровський напрямок, бо там можна щось отримати, чи вибрати стратегічно важливий Часів Яр.

Навряд чи ворог вирішить відкласти свій наступ, адже всім відомо, що допомога від США невдовзі буде в Україні. Тож для окупантів зараз останній шанс хоч щось здобути.

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