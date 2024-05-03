Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахілес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів 24 Каналу, що окупанти тиснуть на Часів Яр з усіх боків. Його втрата принесе загрозу іншим містам та позбавить українських військових висоти на цьому напрямку.

Дивіться також На нас тиснуть й з боку, й в лоб, – боєць ЗСУ про спроби росіян окупувати Часів Яр

Потрібно втримати місто

Зараз, за словами Маляревича, ЗСУ не мають допустити прохід росіян через канал, аби ворог не ввійшов у висотну забудову. Потрібно стримувати російські війська на тих територіях, де українські військові можуть працювати з дронами, артилерією. Ворог не повинен зайти в місто, адже для вуличних боїв він має перевагу – жива сила.

Ми маємо наказ захищати Часів Яр і утримати його від захоплення,

– підкреслив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахілес" 92 ОШБр.

Ситуація в Часовому Яру: дивіться на карті

Недопустима втрата

Окупанти намагаються захопити Часів Яр з різних боків та відтиснути українських військових до сіл Кліщівка та Андріївка. Однак поки, за словами Маляревича, вони не мають ніяких тактичних успіхів.

Біля Часового Яру відбуваються дуже жорстокі бої, ворог кидає в бій все, що в нього є. При втраті міста буде загроза для чотирьох населених пунктів – Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Слов'янськ.

Якщо колись Часів Яр впаде, доведеться його повертати. Без повернення висоти будь-якого успіху в цьому регіоні бути не може,

– зазначив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахілес" 92 ОШБр.

Часів Яр: останні новини