Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу, что оккупанты давят на Часов Яр со всех сторон. Его потеря принесет угрозу другим городам и лишит украинских военных высоты на этом направлении.

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Нужно удержать город

Сейчас, по словам Маляревича, ВСУ не должны допустить проход россиян через канал, чтобы враг не вошел в высотную застройку. Нужно сдерживать российские войска на тех территориях, где украинские военные могут работать с дронами, артиллерией. Враг не должен зайти в город, ведь для уличных боев он имеет преимущество – живая сила.

Мы имеем приказ защищать Часов Яр и удержать его от захвата,

– подчеркнул заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Недопустимая потеря

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр с разных сторон и оттеснить украинских военных к селам Клищевка и Андреевка. Однако пока, по словам Маляревича, они не имеют никаких тактических успехов.

У Часового Яра происходят очень жестокие бои, враг бросает в бой все, что у него есть. При потере города будет угроза для четырех населенных пунктов – Краматорск, Дружковка, Константиновка и Славянск.

Если когда-то Часов Яр упадет, придется его возвращать. Без возвращения высоты какого-либо успеха в этом регионе быть не может,

– отметил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.

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