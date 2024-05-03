Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу, что оккупанты давят на Часов Яр со всех сторон. Его потеря принесет угрозу другим городам и лишит украинских военных высоты на этом направлении.
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Нужно удержать город
Сейчас, по словам Маляревича, ВСУ не должны допустить проход россиян через канал, чтобы враг не вошел в высотную застройку. Нужно сдерживать российские войска на тех территориях, где украинские военные могут работать с дронами, артиллерией. Враг не должен зайти в город, ведь для уличных боев он имеет преимущество – живая сила.
Мы имеем приказ защищать Часов Яр и удержать его от захвата,
– подчеркнул заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.
Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте
Недопустимая потеря
Оккупанты пытаются захватить Часов Яр с разных сторон и оттеснить украинских военных к селам Клищевка и Андреевка. Однако пока, по словам Маляревича, они не имеют никаких тактических успехов.
У Часового Яра происходят очень жестокие бои, враг бросает в бой все, что у него есть. При потере города будет угроза для четырех населенных пунктов – Краматорск, Дружковка, Константиновка и Славянск.
Если когда-то Часов Яр упадет, придется его возвращать. Без возвращения высоты какого-либо успеха в этом регионе быть не может,
– отметил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.
Часов Яр: последние новости
- В Часовом Яру и во всей Часовоярской громаде остается 682 человека. Враг штурмует город, идет большая борьба за контроль логистических маршрутов.
- В Институте изучения войны сообщили, что на направлении Бахмут – Часов Яр россияне совершили больше атак, чем возле Авдеевки. Город может стать плацдармом для российских войск для начала наступательных действий на Дружковку и Константиновку, образующих пояс крепостей четырех крупных городов Донецкой области.
- Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников уверен, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая. Даже несмотря на то, что оккупанты уже бросили на это направление все ресурсы.