На Бахмутском направлении, в частности в районе Часового Яра, достаточно тяжёлая ситуация и это ни для кого не секрет. Но в течение двух последних недель интенсивность российских штурмов существенно усилилась. Подробнее о тактике врага на этом оттенке фронта 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
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Тактика россиян в районе Часового Яра
Часов Яр – это один из самых напряженных участков фронта. Также, как отметил Сазонов, обостряется ситуация чуть южнее – на Покровском направлении. Сейчас армия России пытается окружить Часов Яр, пробиваясь на флангах, потому что в лоб не удается.
Некоторые дороги, по которым я еще неделю назад спокойно ездил, сейчас уже простреливаются, поэтому мы ими не пользуемся. На нас давят и с одной стороны, и в лоб,
– сказал военнослужащий.
Россияне сначала просто штурмовали позиции у Часового Яра, применяя различные тактики. Затем оккупанты пытались любой ценой войти в город, но тщетно. После этого российские захватчики хотели зацепиться за отдельные дома на окраинах, чтобы втянуть бойцов ВСУ в стрелковые бои в городе. Украинские военные отбили атаки.
Ситуация на Бахмутском направлении / Показываем на карте
Сейчас наши ребята защищают окрестности Часового Яра. В лоб оккупанты так и не смогли пройти. Хотя мы видели, что есть и подкрепление, и новые штурмовые группы. Ночью по одному – двое выходят на позиции, чтобы штурмовать нас,
– отметил Сазонов.
По его словам, российские войска уже вторые или третьи сутки пытаются обойти Часов Яр по бокам. К счастью, все попытки безуспешны.
У нас есть возможность заходить в город, подвозить БК, вывозить раненых, подвозить пополнение, воду, проводить ротацию. Однако одна из задач россиян – перерезать логистику,
– добавил военнослужащий ВСУ.
Украина с нетерпением ждет западную помощь, но время ожидания, к сожалению, играет на пользу врагу. Ведь противник пытается максимально использовать дисбаланс по снарядам, минах, ракетах.
Больше о ситуации в городе Часов Яр
- Россияне сейчас могут усилить наступление на Часов Яр, чтобы захватить город до 9 мая. Однако в ВСУ убеждены, что врагу не удастся оккупировать город до сакральной для Кремля даты.
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что за последние 7 дней в районе Часового Яра российские оккупанты не имели никаких успехов.
- Однако украинские воины рассказывают, что с каждым днем оборона города становится все сложнее, ведь даже укрепленные места не выдерживают ударов планерных бомб.