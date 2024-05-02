Такой информацией поделился с 24 Каналом командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что враг во время штурмовых действий несет существенные потери. Однако он оперативно пополняет их – как живой силой, так и легкобронированной и бронированной техникой, артиллерийскими средствами и тому подобным.
Важно Россияне оккупировали 3 села, ВСУ освободили остров Нестрига: как изменилась линия фронта за неделю
Работают в режиме "форсаж"
Россияне имеют возможность и ресурс восстанавливать потери, завозить резервы, ремонтировать поврежденную и поставляют новую легкобронированную технику, которой обеспечивает логистику.
Также противник применяет 2 тактики:
- массированные штурмы при поддержке легкобронированной и бронированной техники;
- так называемое "пешее накопление".
Это когда противник пешим ходом заходит на передовые позиции с интервалом дистанции по 100 – 200 метров между каждым пехотинцем. После накопления, пользуясь временем в течение суток, или когда темнеет, или рассветает, проводит активные ударно-штурмовые действия с целью выбить Силы обороны с передовых позиций, которые ими были заняты,
– пояснил командир батальона.
Поэтому противник меняет тактику, по его словам, креативит, как только может, активно применяя, в частности, двухколесные мотоциклы для того, чтобы быстро подвозить личный состав к передней линии, а также квадроциклы и другую номенклатуру.
Однако важно держать строй. Силы обороны делают максимум от себя зависящее, все работают в режиме "форсаж". В самолетах есть такой режим, когда двигатели сгорают, но борт выполняет боевую задачу. В таком режиме, условно говоря, работают сейчас Силы обороны,
– подчеркнул Юрий Федоренко.
Перейти в обычный, "экономный" режим, по мнению военного, мы сможем, когда накопим необходимое количество боеприпасов, средств огневых и противовоздушной обороны, которые приземлят вражескую авиацию.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Ситуация на Бахмутском направлении
- Враг пытается продвинуться в Часов Яр, сейчас бои идут на границе города.
- Кроме того, россияне пытаются обойти город флангами через Богдановку и Ивановское. Они проводят активные штурмовые действия этих населенных пунктов.
- В то же время вблизи Белогоровки происходит наибольшее количество штурмов. Оккупанты перебрасывают туда дополнительный личный состав.
- Также, как сообщили источники в спецслужбах, для удержания обороны Часового Яра туда было переброшено подкрепление – спецподразделения ГУР МО. Они должны остановить продвижение россиян в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.