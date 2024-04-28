Именно они должны способствовать обороне этого города. Об этом 24 Канала сообщили источники в спецслужбах.

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Спецподразделения ГУР усилили оборону Часова Яра

Собеседники рассказали, что спецподразделения украинской разведки должны усилить обороны Часового Яра, чтобы остановить намерения оккупантов продвигаться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковка и Славянская.

"ГУРовцы" находятся на этом направлении уже около двух недель,

– отметил источники.

Они также подчеркнули, что, частично, благодаря этому шагу ситуация там стабилизировалась, и плохих новостей оттуда поменьше. Но, К сожалению, в других направлениях также меняется ситуация.

"По сути, ситуация на этом участке фронта чем-то напоминает начало широкомасштабного вторжения, когда специальные подразделения разведки использовались для обороны границы и населённых пунктов Киевской и Харьковской областей", – сказали собеседники.

Источники призвали верить в прочность и профессионализм наших разведчиков и пожелать им эффективно избивать врага, несмотря на сложность задач, стоящие перед ними.

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Какая ситуация в Часовом Яру сейчас