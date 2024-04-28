Именно они должны способствовать обороне этого города. Об этом 24 Канала сообщили источники в спецслужбах.
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Спецподразделения ГУР усилили оборону Часова Яра
Собеседники рассказали, что спецподразделения украинской разведки должны усилить обороны Часового Яра, чтобы остановить намерения оккупантов продвигаться в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковка и Славянская.
"ГУРовцы" находятся на этом направлении уже около двух недель,
– отметил источники.
Они также подчеркнули, что, частично, благодаря этому шагу ситуация там стабилизировалась, и плохих новостей оттуда поменьше. Но, К сожалению, в других направлениях также меняется ситуация.
"По сути, ситуация на этом участке фронта чем-то напоминает начало широкомасштабного вторжения, когда специальные подразделения разведки использовались для обороны границы и населённых пунктов Киевской и Харьковской областей", – сказали собеседники.
Источники призвали верить в прочность и профессионализм наших разведчиков и пожелать им эффективно избивать врага, несмотря на сложность задач, стоящие перед ними.
Какая ситуация в Часовом Яру сейчас
- Заместитель командира батальона 92 ОШБр Олесь Маляревич отметил, что враг круглосуточно пытается давить на город Часов Яр, что в Донецкой области. Однако россиянам ничего не удается, ВСУ даже удается возвращать некоторые позиции.
- Кроме того, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко отметил, что интенсивность боевых действий вокруг Часового Яра не меняется. Однако враг пытается искать "слабые места" в обороне наших защитников. В то же время военный отметил, что попытки врага продвинуться вперед у Часового Яра остаются неудачными.
- Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Краматорском направлении самыми горячими точками продолжают оставаться Ивановское и Часов Яр. Также захватчики пытаются вернуть под свой контроль Клещиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец – Донбасс".