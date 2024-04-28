Главнокомандующий Сил обороны заметил, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, вражеские войска сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Противник активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи. По словам Сырского, происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят из рук в руки несколько раз в течение суток, что в конечном счете порождает неоднозначное понимание ситуации.

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Что же на самом деле происходит на фронте

На этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась – на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск,

– подчеркнул Александр Сырский.

В Луганской области вражеское войско пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. По словам Сырского, главной задачей для себя враг ставит выйти на административную границу Луганской области.

Основные пункты сосредоточения усилий противника на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестово. Там оккупанты имели частичный успех, но действиями украинских подразделений враг был остановлен. "Также продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет", – заметил Главнокомандующий ВСУ.

На Северском направлении враг наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. По словам Сырского, успехов не имеет, продвижение оккупационных войск на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками продолжают оставаться Ивановское и Часов Яр. Также захватчики пытаются вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу Северский Донец – Донбасс.

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник по этим направлениям задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативное преимущество получить не смог. Украинские войска наносят врагу максимальные потери как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны по этим направлениям, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность,

– рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

По словам Сырского, все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях.

На Новопавловском направлении враг пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском – в районах Работино и Вербового, на Херсонском – противник все еще надеется выбить украинские войска из Крынков. "Успеха не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига", – отметил главнокомандующий.

Кроме этого, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, какая ситуация на Севере нашей страны.

По его словам, на Севере Украины враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Однако он подчеркнул, что признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

Вместе с тем Сырский заявил об отслеживании наращивания численности и перегруппировке войск противника на Харьковском направлении. Он отметил, что на наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

"Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей. Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной упор делается на качество и мастерство во владении оружием. Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники", – резюмировал Александр Сырский.

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