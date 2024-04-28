Генерал-полковник объяснил, что говорится о Херсонской и Запорожской области. Перед этим ВСУ сообщали, что они вернули позиции южнее Ивановского в Донецкой области.
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Что происходит на Юге
Александр Сырский рассказал, что:
- на Новопавловском направлении– противник пытается наступать в районе Старомайорского,
- на Ореховском– в районах Роботиного и Вербового,
- на Херсонском– надеется выбить наши войска из Крынок.
Успеха не имеет ни в одном из направлений. К тому же, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрига,
– заявил Главнокомандующий ВСУ.