Генерал-полковник пояснив, що мовиться про Херсонську та Запорізьку області. Перед цим ЗСУ повідомляли, що вони повернули позиції південніше Іванівського на Донеччині.
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Що відбувається на Півдні
Олександр Сирський розповів, що:
- на Новопавлівському напрямку – противник намагається наступати в районі Старомайорського,
- на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового,
- на Херсонському – сподівається вибити наші війська з Кринок.
Успіху не має на жодному з напрямків. До того ж на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Варто сказати, що Нестрига є одним з багатьох островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.