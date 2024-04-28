Генерал-полковник пояснив, що мовиться про Херсонську та Запорізьку області. Перед цим ЗСУ повідомляли, що вони повернули позиції південніше Іванівського на Донеччині.

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Що відбувається на Півдні

Олександр Сирський розповів, що:

на Новопавлівському напрямку – противник намагається наступати в районі Старомайорського,

на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового,

на Херсонському – сподівається вибити наші війська з Кринок.

Успіху не має на жодному з напрямків. До того ж на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Варто сказати, що Нестрига є одним з багатьох островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.