Саме вони мають сприяти обороні цього важливого міста. Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Спецпідрозділи ГУР посилили оборону Часового Яру

Співрозмовники розповіли, що спецпідрозділи української розвідки мають посилити оборони Часового Яру, щоб зупинити наміри окупантів просуватися у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.

"ГУРівці" перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів,

– зазначило джерела.

Вони також підкреслили, що, частково, завдяки цьому кроку ситуація там стабілізувалася, і поганих новин звідти трохи менше. Але, на жаль, на інших напрямках також змінюється ситуація.

"По суті, ситуація на цій ділянці фронту чимось нагадує початок широкомасштабного вторгнення, коли спеціальні підрозділи розвідки використовувалися для оборони кордону та населених пунктів Київщини та Харківщини", – сказали співрозмовники.

Джерела закликали вірити у міцність і професійність наших розвідників та побажати їм ефективно бити ворога, попри складність завдань, які стоять перед ними.

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Яка ситуація у Часовому Яру наразі