Такою інформацією поділився з 24 Каналом командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що ворог під час штурмових дій зазнає суттєвих втрат. Проте він оперативно поповнює їх – як живою силою, так і легкоброньованою та броньованою технікою, артилерійськими засобами тощо.

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Працюють в режимі "форсаж"

Росіяни мають можливість та ресурс відновлювати втрати, завозити резерви, ремонтувати пошкоджену і поставляють нову легкоброньовану техніку, якою забезпечує логістику.

Також противник застосовує 2 тактики:

масовані штурми за підтримкою легкоброньованої та броньованої техніки;

так зване "піше накопичення".

Це коли противник пішим ходом заходить на передові позиції з інтервалом дистанції по 100 – 200 метрів між кожним піхотинцем. Після накопичення, користуючись часом впродовж доби, чи коли темніє, або світає, проводить активні ударно-штурмові дії з метою вибити Сили оборони з передових позицій, які ними були зайняті,

– пояснив командир батальйону.

Тому противник міняє тактику, за його словами, креативить, як тільки може, активно застосовуючи, зокрема, двоколісні мотоцикли для того, щоб швидко підвозити особовий склад до передньої лінії, а також квадроцикли та іншу номенклатуру.

Однак важливо тримати стрій. Сили оборони роблять максимум від себе залежне, всі працюють в режимі "форсаж". В літаках є такий режим, коли двигуни згорають, але борт виконує бойове завдання. В такому режимі, умовно кажучи, працюють зараз Сили оборони,

– наголосив Юрій Федоренко.

Перейти в звичайний, "ощадливий" режим, на думку військового, ми зможемо, коли накопичимо необхідну кількість боєприпасів, засобів вогневих та протиповітряної оборони, які приземлять ворожу авіацію.

Долучитись до збору на 600 батарей до FPV-дронів для батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр можна за цим посилання. Сума збору – 3 мільйони гривень. Або ж можна задонатити будь-яким з наступних способів: Карта: 5375 4112 1331 9028 PayPal: ikolom1999@gmail.com

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