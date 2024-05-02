Такою інформацією поділився з 24 Каналом командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що ворог під час штурмових дій зазнає суттєвих втрат. Проте він оперативно поповнює їх – як живою силою, так і легкоброньованою та броньованою технікою, артилерійськими засобами тощо.
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Працюють в режимі "форсаж"
Росіяни мають можливість та ресурс відновлювати втрати, завозити резерви, ремонтувати пошкоджену і поставляють нову легкоброньовану техніку, якою забезпечує логістику.
Також противник застосовує 2 тактики:
- масовані штурми за підтримкою легкоброньованої та броньованої техніки;
- так зване "піше накопичення".
Це коли противник пішим ходом заходить на передові позиції з інтервалом дистанції по 100 – 200 метрів між кожним піхотинцем. Після накопичення, користуючись часом впродовж доби, чи коли темніє, або світає, проводить активні ударно-штурмові дії з метою вибити Сили оборони з передових позицій, які ними були зайняті,
– пояснив командир батальйону.
Тому противник міняє тактику, за його словами, креативить, як тільки може, активно застосовуючи, зокрема, двоколісні мотоцикли для того, щоб швидко підвозити особовий склад до передньої лінії, а також квадроцикли та іншу номенклатуру.
Однак важливо тримати стрій. Сили оборони роблять максимум від себе залежне, всі працюють в режимі "форсаж". В літаках є такий режим, коли двигуни згорають, але борт виконує бойове завдання. В такому режимі, умовно кажучи, працюють зараз Сили оборони,
– наголосив Юрій Федоренко.
Перейти в звичайний, "ощадливий" режим, на думку військового, ми зможемо, коли накопичимо необхідну кількість боєприпасів, засобів вогневих та протиповітряної оборони, які приземлять ворожу авіацію.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на Бахмутському напрямку
- Ворог намагається просунутись в Часів Яр, наразі бої точаться на кордоні міста.
- Крім того, росіяни пробують обійти місто флангами через Богданівку та Іванівське. Вони проводять активні штурмові дії цих населених пунктів.
- Водночас поблизу Білогорівки відбувається найбільша кількість штурмів. Окупанти перекидають туди додатковий особовий склад.
- Також, як повідомили джерела у спецслужбах, для утримання оборони Часового Яру туди було перекинуто підкріплення – спецпідрозділи ГУР МО. Вони мають зупинити просування росіян у бік агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська.