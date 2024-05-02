За понад два роки повномасштабного вторгнення окупанти втратили 470 870 бійців особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх точно через інтенсивні бої на фронті вакжо.

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Які втрати ворога на фронті

Особового складу – близько 470 870 (+1030),

танків – 7332 (+20),

бойових броньованих машин – 14 096 (+29),

артилерійських систем – 12 044 (+20),

РСЗВ – 1053 (+0),

засобів ППО – 784 (+4),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 561 (+23),

крилатих ракет – 2 126 (+0),

кораблів/катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49),

спеціальної техніки – 1 988 (+8).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ