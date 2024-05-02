За более чем два года полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 470 870 бойцов личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно из-за интенсивных боев на фронте сложно.
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Какие потери врага на фронте
- Личного состава – около 470 870 (+1030),
- танков – 7332 (+20),
- боевых бронированных машин – 14 096 (+29),
- артиллерийских систем – 12 044 (+20),
- РСЗВ – 1053 (+0),
- средств ПВО – 784 (+4),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 561 (+23),
- крылатых ракет – 2 126 (+0),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 224 (+49),
- специальной техники – 1 988 (+8).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ