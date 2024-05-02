За более чем два года полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 470 870 бойцов личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно из-за интенсивных боев на фронте сложно.

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Какие потери врага на фронте

Личного состава – около 470 870 (+1030),

танков – 7332 (+20),

боевых бронированных машин – 14 096 (+29),

артиллерийских систем – 12 044 (+20),

РСЗВ – 1053 (+0),

средств ПВО – 784 (+4),

самолетов – 348 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 561 (+23),

крылатых ракет – 2 126 (+0),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 224 (+49),

специальной техники – 1 988 (+8).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ