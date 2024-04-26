Войска активно штурмуют населенные пункты, “чтобы взять в клещи Часов Яр”. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Оккупанты хотят прорвать оборону

В то же время, по его словам, за последние 7 дней никаких успехов российские оккупанты не имели.

Враг сосредотачивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладение населенным пунктом Часов Яр, создание там условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение,

– сообщил Волошин.

Он добавил, что россияне любой ценой пытаются захватить село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часовой Яр.

Россияне штурмуют другие населенные пункты

Российские оккупанты также дополнительно безуспешно штурмуют Андреевку и Клещеевку, чтобы выровнять линию обороны и боевого соприкосновения. В частности в районе Клещеевки было замечено увеличение личного состава армии россиян.

Больше всего штурмов на Часовояровском направлении было проведено за эти сутки неподалеку Белогоровки.

Там противник перегруппировывается, подвозит боекомплекты, пытается разминировать наши заминированные территории. Однако ему это не удается. Наши воины сдерживают врага,

– подчеркнул спикер.

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