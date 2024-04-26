Перед началом заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Украина получит в этом году F-16. Самолетов будет больше эскадрильи, то есть более десяти, они прибудут вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

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Речь не только о поддержке ВСУ – решается судьба мира

Если мы в Украине не почувствуем вашу поддержку, не получим вашего оружия – мир станет другим,

– сказал он.

Президент подчеркнул: в этом случае диктаторские режимы вроде российского не остановят свою агрессию и создадут много проблем в разных уголках мира. И в этом новом мировом порядке не будет места правилам, по которым живут все, и не будет защиты от насилия. Люди будут зависеть от милости "победителей".

"Пожалуйста, не забывайте, что именно вы решаете. Речь идет не только о поддержке ВСУ – вы выбираете сейчас судьбу всего мира. После двух лет проведения "Рамштайна" четко понятно: все зависит от нашего с вами взаимодействия. От того, как быстро мы действуем. И от того, сопровождаются ли эти обещания реальными действиями", – заявил президент.

От участников "Рамштайна" буквально зависит судьба мира. Если же партнеры не выполнят свои обещания – Россия станет еще сильнее.

Какое оружие нужно Украине: есть три конкретные вещи

Пока Украина полгода ждала пакет помощи от США, россияне продвинулись на фронте. А Силы обороны должны не только стабилизировать линию фронта, то есть быть в обороне, но и двигаться вперед, чтобы достигать своих целей в войне – освободить оккупированные россиянами территории.

"Каждый из вас понимает, что было бы наиболее эффективным. Оружие большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерия", – перечислил Зеленский.

Оружие большой дальности заставит россиян не чувствовать себя в безопасности ни на одной части оккупированной территории Украины.

В этом году Россия использовала более 9 тысяч управляемых авиабомб против Украины. Нашему государству нужен воздушный щит, и его можно создать, чтобы защитить украинские города от российских ракет. Для этого необходимы семь комплексов Patriot и ракеты к ним. Запад имеет такие системы, и они могли бы изменить ситуацию в войне. А еще важно быстро перейти на F-16.

Далее президент напомнил, что соотношение в артиллерии составляет 1:10, россияне преобладают. И призвал участников заседания представить, что чувствуют украинские военные, когда не могут ответить на артиллерийский огонь врага, потому что нечем стрелять. А нужен 155 калибр, чтобы остановить оккупантов, ведь Путин верит, что его солдаты смогут продвигаться сквозь руины.

Зеленский призвал уделить максимальное внимание производству оружия

Это возможно делать и странах-партнерах, и в Украине. Наше государство имеет возможности для производства дронов, это увеличило бы финансовую состоятельность Украины. Также нужны системы радиоэлектронной борьбы – это реально усилило бы наши возможности.

Новые бригады нуждаются в вооружении

Напоследок президент сообщил: Украина формирует новые бригады, чтобы укрепить позиции на фронте. Эти люди нуждаются в оружии, потому что даже лучшие солдаты не смогут изменить ситуацию на фронте, не имея оружия.

Они знают, как победить. Они должны победить. Но украинские защитники нуждаются в вашей поддержке – достаточной и своевременной. Мы нуждаемся в том же, что и вы, если бы вы были солдатами в этой войне,

– подытожил Зеленский.

Важно! Приоритет этого заседания в формате "Рамштайн" – поставки Украине ракет ATACMS и снарядов, а также ракет для ПВО.