В СМИ узнали, что на решение КГГА об эвакуации повлияло заявление руководителя КГБ Беларуси Ивана Тертеля, которое он сделал на заседании Всебелорусского народного собрания 25 апреля.

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В Минске анонсировали удары по детям

Во время своего выступления глава КГБ угрожал мифическим террористам из Украины. Тертель отметил, что против них будут бороться по законам военного времени.

Их настигнет наказание, несмотря на то, что своим логово они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где фактически спрятались за спинами больных детей,

– сказал белорусский служащий.

Тертель анонсировал удар по киевским больницам: смотрите видео

Киев эвакуирует две больницы

Известно, что городские власти решили серьезно отнестись к угрозам белорусского чиновника. Для того чтобы обезопасить жизнь гражданских украинцев, было принято решение об эвакуации двух медучреждений на улице Богатырской: Киевской городской детской клинической больницы № 1 и Киевской городской клинической кожно-венерологической больницы. Пациентов и работников этих больниц разместят в других заведениях столицы.

Также КГГА сообщили, что заявление окупантов о якобы пребывании в больницах военных является абсолютной ложью и провокацией.

Кроме того, столица обратилась за помощью в СБУ.