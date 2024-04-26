У ЗМІ дізналися, що на рішення КМДА про евакуацію вплинула заява керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля, яку він зробив на засіданні Всебілоруських народних зборів 25 квітня.

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Під час свого виступу голова КДБ погрожував міфічним терористам з України. Тертель зазначив, що проти них будуть боротися за законами воєнного часу.

Їх настигне покарання, не зважаючи на те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де фактично заховались за спинами хворих дітей,

– сказав білоруський службовець.

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Київ евакуйовує дві лікарні

Відомо, що міська влада вирішила серйозно поставитися до погроз білоруського чиновника. Для того, аби убезпечити життя цивільних українців, було ухвалено рішення про евакуацію двох медзакладів на вулиці Богатирській: Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 і Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні. Пацієнтів і працівників цих лікарень розмістять в інших закладах столиці.

Також КМДА повідомили, що заява окупантів щодо нібито перебування у лікарнях військових є абсолютною брехнею та провокацією.

Крім того, столиця звернулася за допомогою до СБУ.