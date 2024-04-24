Риторика білоруського президента, натхненна методичками Кремля, нічим не змінилася від попереднього виступу. Лукашенко вкотре звинувачував Захід у війні в Україні, марив про світові полігони і робив випади в бік країн Балтії.
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Креатив Лукашенка
Під час виступу на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко не міг оминути Україну увагою. Так, цього разу креативні потуги диктатора вилилися у порівняння України з полігоном.
Те, що Україна сьогодні – це полігон, на якому частково вирішується доля майбутнього світового порядку, розуміють усі. Найбільші ядерні держави нехай і опосередковано, але фактично воюють на її території,
– сказав Лукашенко.
"Дісталося" під час промови й країнам Балтії. Лукашенко згадав Литву, Латвію та Естонію під час роздумів над тим, чи багато з сусідів Білорусі "стали сильнішими" і "стати рівноправними учасниками світового політичного процесу". Врешті-решт Лукашенко прийшов до власного висновку – що країни Балтії "втратили все, чим пишався СРСР".
Президент Білорусі привів як приклад порти, рибальський флот, промисловість, енергетичну безпеку, транзит, туристичні можливості. І знову-таки він дорікнув, нібито боротьба з Росією та Білоруссю Балтії "дорого обходиться".
Під час свого виступу Лукашенко неодноразово вихвалявся, які у Білорусі та Росії дружні стосунки. Також він грозився, що "білоруська миролюбність" не дорівнює пацифізму.
Колишні заяви Лукашенка
- Днем раніше Олександр Лукашенко доручив підлеглим знайти нові джерела нафти у країні. За його словами, компанії мають "копати і шукати". Зараз видобутком цієї сировини займається лише одна компанія.
- Під час візиту до Путіна білоруський президент зачепив питання головування Володимира Зеленського. Лукашенко заявив, що наприкінці травня у Зеленського нібито закінчується термін повноважень.
- Лукашенко тоді ж сказав, що навіть якби Білорусь вступила у війну з Україною, це нічого б не дало. Він визнав, що Україна добре "забарикадувала кордон", тому до нього "не підійти". Білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці кордону в 120 тисяч військових.