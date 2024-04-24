Риторика білоруського президента, натхненна методичками Кремля, нічим не змінилася від попереднього виступу. Лукашенко вкотре звинувачував Захід у війні в Україні, марив про світові полігони і робив випади в бік країн Балтії.

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Креатив Лукашенка

Під час виступу на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко не міг оминути Україну увагою. Так, цього разу креативні потуги диктатора вилилися у порівняння України з полігоном.

Те, що Україна сьогодні – це полігон, на якому частково вирішується доля майбутнього світового порядку, розуміють усі. Найбільші ядерні держави нехай і опосередковано, але фактично воюють на її території,

– сказав Лукашенко.

"Дісталося" під час промови й країнам Балтії. Лукашенко згадав Литву, Латвію та Естонію під час роздумів над тим, чи багато з сусідів Білорусі "стали сильнішими" і "стати рівноправними учасниками світового політичного процесу". Врешті-решт Лукашенко прийшов до власного висновку – що країни Балтії "втратили все, чим пишався СРСР".

Президент Білорусі привів як приклад порти, рибальський флот, промисловість, енергетичну безпеку, транзит, туристичні можливості. І знову-таки він дорікнув, нібито боротьба з Росією та Білоруссю Балтії "дорого обходиться".

Під час свого виступу Лукашенко неодноразово вихвалявся, які у Білорусі та Росії дружні стосунки. Також він грозився, що "білоруська миролюбність" не дорівнює пацифізму.

Колишні заяви Лукашенка