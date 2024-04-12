Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні. Про це пишуть російські пропагандисти, передає 24 Канал.

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Кордон замінований

Лукашенко сказав, що навіть якби Білорусь вступила у війну з Україною, це нічого б не дало.

Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти,

– зазначив самопроголошений лідер Білорусі.

Він наголосив, що кордон повністю замінований і забетонований. Також він оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.

Чомусь Лукашенко вирішив, що Україна хоче поставити на кордоні з Білоруссю французів. Він також додав, що вони чекають, однак не зазначив, чого саме.

"Росії потрібна така Білорусь"

Водночас самопроголошений президент Білорусі визнав, що він також є "співагресором", однак нема потреби вступати у війну.

Росії потрібна така Білорусь. Тиха та спокійна, але яка робить свою справу,

– пояснив Лукашенко.

Що це за "справа" він не уточнював. Крім цього, Лукашенко визнав, що Росія вдарила по енергооб'єктах України, але назвав це "ударом у відповідь". вочевидь, він мав на увазі, що Росія нібито відповідає на атаки БпЛА по НПЗ, однак він забув, що будь-які дії України – це дії у відповідь на злочинний напад у лютому 2022 року.

Лукашенко заявив, що Україна одумається і буде з Росією