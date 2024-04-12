Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе. Об этом пишут российские пропагандисты, передает 24 Канал.

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Граница заминирована

Лукашенко сказал, что даже если бы Беларусь вступила в войну с Украиной, это ничего бы не дало.

Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти,

– отметил самопровозглашенный лидер Беларуси.

Он отметил, что граница полностью заминирована и забетонирована. Также он оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

Почему-то Лукашенко решил, что Украина хочет поставить на границе с Беларусью французов. Он также добавил, что они ждут, однако не отметил, чего именно.

"России нужна такая Беларусь"

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси признал, что он также является "соагрессором", однако нет необходимости вступать в войну.

России нужна такая Беларусь. Тихая и спокойная, но которая делает свое дело,

– объяснил Лукашенко.

Что это за "дело", он не уточнял. Кроме этого, Лукашенко признал, что Россия ударила по энергообъектам Украины, но назвал это "ответным ударом". Очевидно, он имел в виду, что Россия якобы отвечает на атаки БПЛА по НПЗ, однако он забыл, что любые действия Украины – это действия в ответ на преступное нападение в феврале 2022 года.

Лукашенко заявил, что Украина одумается и будет с Россией