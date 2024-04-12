Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины на стороне России из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе. Об этом пишут российские пропагандисты, передает 24 Канал.
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Граница заминирована
Лукашенко сказал, что даже если бы Беларусь вступила в войну с Украиной, это ничего бы не дало.
Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти,
– отметил самопровозглашенный лидер Беларуси.
Он отметил, что граница полностью заминирована и забетонирована. Также он оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.
Почему-то Лукашенко решил, что Украина хочет поставить на границе с Беларусью французов. Он также добавил, что они ждут, однако не отметил, чего именно.
"России нужна такая Беларусь"
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси признал, что он также является "соагрессором", однако нет необходимости вступать в войну.
России нужна такая Беларусь. Тихая и спокойная, но которая делает свое дело,
– объяснил Лукашенко.
Что это за "дело", он не уточнял. Кроме этого, Лукашенко признал, что Россия ударила по энергообъектам Украины, но назвал это "ответным ударом". Очевидно, он имел в виду, что Россия якобы отвечает на атаки БПЛА по НПЗ, однако он забыл, что любые действия Украины – это действия в ответ на преступное нападение в феврале 2022 года.
Лукашенко заявил, что Украина одумается и будет с Россией
- Даже после начала войны об Украине в Москве и их сателлитах продолжают звучать нарративы о "братских народах" и "единстве стран". На этот раз подобные циничные заявления выдал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Он заявил, что якобы со временем Украина "снова будет с Россией и Беларусью". Об этом сообщали российские СМИ.
- В ответ на это российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что "пусть они решают сами". При том, что сам очевидно хочет контролировать возможные шаги и векторы движения нашего государства.