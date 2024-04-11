Він заявив, що нібито з часом Україна "знову буде з Росією і Білоруссю". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Лукашенко цинічно сказав, що Україна "буде з Росією"

Самопроголошений президент Білорусі, вочевидь, на долю секунди забув про повномасштабну війну, яка наразі триває між Росією та Україною, а також свою допомогу країні-агресорці й сприяння її воєнним злочинам, тому видав заяву, що "Україна одумається і буде з Росією та Білоруссю".

У відповідь на це російський диктатор Владімір Путін цинічно заявив, що "нехай вони вирішують самі". При тому, що сам очевидно хоче контролювати можливі кроки та вектори руху нашої держави.

Крім того, Лукашенко не цураючись процитував слова Путіна, що "удари по критичній інфраструктурі України – це не по-воєнному, адже шкода людей". Адже, за словами самопроголошеного президента Білорусі, Росія "не хоче, щоб постраждали мирні люди".

Однак після цього Лукашенко підкреслив, що Росію "спровокували завдати ударів у відповідь, і люди в Україні це побачили".

Самопроголошений президент Білорусі прокоментував Саміт миру

Також посіпака Путіна висловився й про Саміт миру, який має пройти у Швейцарії 15 і 16 червня. Лукашенко сказав, що "якщо Швейцарія хоче конференцію щодо України без Москви та Мінська, то вони можуть домовитися лише про ескалацію".

Він додав, що "Білорусь підтримує позицію Росії щодо мирного процесу щодо України". За словами Лукашенка, сьогодні нібито "є все, аби домовлятися".

Путін зробив низку цинічних заяв щодо України