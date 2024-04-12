Про це розповів 24 Каналу Іван Ступак, ексспівробітник СБУ, зазначивши, що Лукашенко всіма силами намагається не вступати у війну проти України. Він надає Росії техніку, боєприпаси, авіацію – все, чого вимагає Путін, лиш би офіційно не оголошувати про участь у війні.

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"Лукашенко "петляє" від війни як, тільки може. Надавав сприяння у вигляді своєї території для розміщення ПВК Вагнер у червні 2023 року, брав на себе забезпечення всіх цих бойовиків", – сказав Ступак.

Лукашенко розуміє небезпеку

У війну з Україною Лукашенко вступати взагалі не хоче. Він чудово розуміє, що момент потенційного наступу на нашу країну втрачено.

В лютому – березні 2022 року така ймовірність загрози була. Ми (Україна – 24 Канал) цього дійсно дуже боялись, бо це могло поламати фронти. Але він (Лукашенко – 24 Канал) якимось чином втримався, в нього є "тваринне відчуття", що не можна цього робити,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Як зауважив Іван Ступак, Лукашенко розуміє, що Білорусь з півдня на північ має довжину 500 кілометрів, а Палац Незалежності у Мінську – за 270 кілометрів від кордону України. Українські безпілотники з легкістю б атакувати Білорусь у відповідь дуже сильно.

Переговори з Путіним

З Путіним Лукашенко зустрічається періодично раз на місяць. Вони весь час на зв'язку. Самопроголошений президент Білорусі також регулярно приймає у себе губернаторів різних регіонів Росії. Намагається з усіма налагодити економічні відносини.

Білоруський МАЗ (Мінський автомобільний завод – 24 Канал) має зараз на своїх складах близько 6 тисяч нерозпроданих одиниць техніки. Склади заповнені вщент. Це означає, що ніхто її не купує. Для Лукашенка це надзвичайно велика проблема, бо гроші на виготовлення цієї техніки витрачені, але вона не реалізується,

– зазначив Ступак.

Попри те, що Лукашенко підписав угоди з Путіним про інтеграцію в єдину систему економіки, він все ж намагається "триматися на плаву". Лукашенко хоче економічно реалізовувати свою країну, заробляти гроші, через це він постійно контактує з Путіним.

Він розуміє, якщо буде повна інтеграція, то російський бізнес просто поглине білоруський. Він намагається всіляко балансувати. Намагається не втрачати зв'язки між Росією та західними країнами,

– підкреслив Іван Ступак.

Участь Білорусі у війні: коротко