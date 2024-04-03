Раніше, Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь готується до війни, хоч і не хоче її. Крім цього, він розповів, що в країні триває підготовка військових підрозділів.

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Як відреагував голова польського МЗС

У вівторок, 2 квітня, Олександр Лукашенко, перебуваючи з візитом у Гродно, поряд із польським кордоном заявив, що Білорусь готується до війни.

Очільник польського МЗС прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісти білоруського видання запитали у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів.

Нехай спробує. Подивимося, хто виграє,

– відповів Радослав Сікорський, коментуючи заяву Лукашенка.

Деталі про заяву Лукашенка