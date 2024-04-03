Раніше, Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь готується до війни, хоч і не хоче її. Крім цього, він розповів, що в країні триває підготовка військових підрозділів.
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Як відреагував голова польського МЗС
У вівторок, 2 квітня, Олександр Лукашенко, перебуваючи з візитом у Гродно, поряд із польським кордоном заявив, що Білорусь готується до війни.
Очільник польського МЗС прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісти білоруського видання запитали у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів.
Нехай спробує. Подивимося, хто виграє,
– відповів Радослав Сікорський, коментуючи заяву Лукашенка.
Деталі про заяву Лукашенка
- Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. "Нікому не вірте, що хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", – заявив Лукашенко.
- Також він стверджує, що Білорусь уже готує військові підрозділи та отримує різноманітну зброю й техніку.
- Самопроголошений президент Білорусі підкреслив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильність проведених заходів. Водночас він попереджає, що похвала може вказувати на небезпеку для Білорусі.