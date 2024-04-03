Ранее, Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готовится к войне, хоть и не хочет ее. Кроме этого, он рассказал, что в стране продолжается подготовка военных подразделений.

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Как отреагировал глава польского МИДа

Во вторник, 2 апреля, Александр Лукашенко, находясь с визитом в Гродно, рядом с польской границей заявил, что Беларусь готовится к войне.

Глава польского МИД прибыл в столицу Бельгии, где в штаб-квартире НАТО с 3 по 4 апреля проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса. Перед началом мероприятия журналисты белорусского издания спросили у польского политика, что он думает о заявлении Лукашенко у польских границ.

Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет,

– ответил Радослав Сикорский, комментируя заявление Лукашенко.

Детали о заявлении Лукашенко