По словам Лукашенко, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности. Об этом стало известно из белорусских СМИ, передает 24 Канал.
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"Мы не хотим чужой земли"
Лукашенко выступил с заявлением о подготовке страны к возможной войне, подчеркивая важность готовности к конфликту как залога мира.
Никому не верьте, что хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано,
– заявил он.
Также самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь уже готовит военные подразделения и получает разнообразное оружие и технику.
Лукашенко подчеркнул, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильности проводимых мероприятий. В то же время он предупреждает, что похвала может указывать на опасность для Беларуси.
"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", – подчеркнул белорусский диктатор.
Новости Беларуси
- Ранее Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич заявлял о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Тогда он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" у границ Беларуси. По его словам, это является главной причиной "большого внимания к поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".
- Белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского обратился к белорусам во всех уголках мира, призывая их присоединиться к усилиям за борьбу за свободу Украины и Белоруссии.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал так называемое "партнерство" между Путиным и Лукашенко, описав его как форму дипломатической оккупации Беларуси и выразил обеспокоенность по поводу потери страной своего суверенитета.