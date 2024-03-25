Белорусы, которые в составе Вооруженных Сил Украины сопротивляются российским захватчикам на территории нашего государства, 25 марта объявили мобилизацию. Соответствующее обращение они обнародовали ко Дню Воли, которое считается неофициальным национальным праздником.

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Объединенные любовью и уважением к белорусскому народу

Белорусский добровольческий корпус 25 марта обнародовал видео, в котором обратились к тем, для кого "строки Янки Купалы сейчас как никогда понятны". Один из самых авторитетных бойцов полка "Дзядзька" сообщил об объявлении национальной мобилизационной кампании.

В то же время бойцы в очередной раз выразили свое пренебрежение к режиму, который сейчас царит в Беларуси, а также продемонстрировали недовольство войной, которую Россия цинично развязала против нашего государства.

Мы, белорусы, добровольцы, мужчины и женщины полка имени Кастуся Калиновского, свободные люди, бывшие государственные служащие, предприниматели, спортсмены, менеджеры, граждане, учителя, врачи; кто интересовался политикой и кто не интересовался; те, кто имеет военный опыт и кто его только приобретает; люди разного возраста, мировоззрения, жизненного опыта и интересов, но объединенные любовью и уважением к своему народу, пренебрежением к жестокому режиму белорусской власти и поддерживаемой ею несправедливой войны России против цивилизованного мира, объявляем национальную мобилизационную кампанию,

– говорится в обращении.

Белорусские добровольцы обратили внимание на то, что большая волна эмиграции последних лет разбросала белорусов по всему миру. Речь идет о том, что в этом заключается слабость белорусского народа.

В полку говорят, что за годы войны доказали свою боеспособность и наводят страх на белорусского диктатора Лукашенко. Отмечается, что оборонцы разработали собственную систему обеспечения, логистики, обучения и киберзащиты.

"У нас достаточно оружия и снарядов. Задач на поле боя и не только хватает. Но главное, что мы создали опытную команду. Получив богатый опыт освобождения Украины с 2014 года, наши командиры теперь могут расширять свои боевые подразделения, готовить и управлять большим количеством добровольцев", – сказал "Дзядзька".

Место найдется для каждого

Бойцы убеждены, что каждый белорус сможет найти свое место в полку. Речь идет о том, что в их развитой инфраструктуре можно реализовать способности в медицине, логистике и доставке, автоматизации и цифровизации рабочих процессов.

Это также касается разработки ИТ-продуктов, ремонта автомобилей, оружия, электротехники, гарнизонной службе и тому подобное. На боевых направлениях есть задачи для операторов и пилотов БПЛА, взрывотехников, саперов, гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков, наводчиков, а также снайперов.

Однако если вы не готовы стать новобранцем полка в составе ВСУ, то, как отмечают в полку, это не означает, что вы не можете стать "калиновцем". Есть несколько способов поддержать полк – финансово, творчески, в вопросе просвещения.

Белорусский добровольческий полк обратился к белорусам со всего мира: смотрите видео