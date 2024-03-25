Білоруси, які у складі Збройних Сил України чинять опір російським загарбникам на території нашої держави, 25 березня оголосили мобілізацію. Відповідне звернення вони оприлюднили до Дня Волі, яке вважається неофіційним національним святом.

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Об'єднані любов'ю та повагою до білоруського народу

Білоруський добровольчий корпус 25 березня оприлюднив відео, у якому звернулися до тих, для кого "рядки Янки Купали нині як ніколи зрозумілі". Один із найавторитетніших бійців полку "Дзядзька" повідомив про оголошення національної мобілізаційної кампанії.

Водночас бійці вкотре висловили свою зневагу до режиму, який наразі панує у Білорусі, а також продемонстрували невдоволення війною, яку Росія цинічно розв'язала проти нашої держави.

Ми, білоруси, добровольці, чоловіки та жінки полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою і хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його лише здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду та інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу, зневагою до жорстокого режиму білоруської влади та підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого світу, оголошуємо національну мобілізаційну кампанію,

– йдеться у зверненні.

Білоруські добровольці звернули увагу на те, що велика хвиля еміграції останніх років розкидала білорусів по всьому світу. Мова йде про те, що в цьому полягає слабкість білоруського народу.

У полку кажуть, що за роки війни довели свою боєздатність та наводять страх на білоруського диктатора Лукашенка. Зазначається, що оборонці розробили власну систему забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту.

"У нас достатньо зброї та снарядів. Завдань на полі бою і не тільки вистачає. Але головне, що ми створили досвідчену команду. Отримавши багатий досвід визволення України з 2014 року, наші командири тепер мають змогу розширювати свої бойові підрозділи, готувати та керувати великою кількістю добровольців", – сказав "Дзядзька".

Місце знайдеться для кожного

Бійці переконані, що кожен білорус зможе знайти своє місце у полку. Йдеться про те, що у їхній розвиненій інфраструктурі можна реалізувати здібності в медицині, логістиці та доставці, автоматизації та цифровізації робочих процесів.

Це також стосується розробки ІТ-продуктів, ремонту автомобілів, зброї, електротехніки, гарнізонній службі тощо. На бойових напрямках є завдання для операторів та пілотів БПЛА, вибухотехніків, саперів, гранатометників, кулеметників, стрільців, навідників, а також снайперів.

Однак якщо ви не готові стати новобранцем полку в складі ЗСУ, то, як зазначають у полку, це не означає, що ви не можете стати "калиновцем". Є кілька способів підтримати полк – фінансово, творчо, у питанні просвітництва.

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