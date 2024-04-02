Российское командование активно разрабатывает программы быстрой подготовки военных подразделений. Это включает индивидуальную подготовку, тренировки в составе подразделения и боевое слаживание.

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Как проходит подготовка военных в России

Враг разработал четкие программы подготовки подразделений. При том подготовки подразделений сформированных с нуля. Это 27 дней для формирования, например, батальона. Это индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое слаживание. 27 суток и пехотное подразделение готово к использованию на поле боя,

– отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он также добавил, что хоть такой быстрый срок формирования может поражать, он свидетельствует о низком качестве новых военных. Подтверждением этого является большое количество российских военнопленных, которые быстро попадают в плен, когда впервые оказываются в зоне боевых действий.

Кроме того, Россия ускоряет выпуск профессиональных военных, таких как артиллеристы и танкисты, путем досрочного выпуска и денежного стимулирования. Однако главная часть потерь происходит именно среди обычных пехотинцев, все из-за уменьшения использования бронетехники в военных операциях.

Есть наращивание количества российских военных

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных. До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450 – 460 тысяч военных. Есть наращивание, но путем формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений",

– добавляет представитель ГУР.

Скибицкий также отмечает, что за последние годы Россия сталкивается со сложностями в восстановлении своего вооружения и техники. Около 80% военной техники, которую сейчас использует Москва, является восстановленной или модернизированной. Лишь небольшая часть, менее 20%, составляют новые танки, БМП и другая бронетехника. Это свидетельствует о сложностях в производстве нового вооружения из-за его возраста и санкций.

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