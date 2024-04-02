Российское командование активно разрабатывает программы быстрой подготовки военных подразделений. Это включает индивидуальную подготовку, тренировки в составе подразделения и боевое слаживание.
Смотрите также Враг подошел вплотную к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю
Как проходит подготовка военных в России
Враг разработал четкие программы подготовки подразделений. При том подготовки подразделений сформированных с нуля. Это 27 дней для формирования, например, батальона. Это индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое слаживание. 27 суток и пехотное подразделение готово к использованию на поле боя,
– отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Он также добавил, что хоть такой быстрый срок формирования может поражать, он свидетельствует о низком качестве новых военных. Подтверждением этого является большое количество российских военнопленных, которые быстро попадают в плен, когда впервые оказываются в зоне боевых действий.
Кроме того, Россия ускоряет выпуск профессиональных военных, таких как артиллеристы и танкисты, путем досрочного выпуска и денежного стимулирования. Однако главная часть потерь происходит именно среди обычных пехотинцев, все из-за уменьшения использования бронетехники в военных операциях.
Есть наращивание количества российских военных
"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных. До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450 – 460 тысяч военных. Есть наращивание, но путем формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений",
– добавляет представитель ГУР.
Скибицкий также отмечает, что за последние годы Россия сталкивается со сложностями в восстановлении своего вооружения и техники. Около 80% военной техники, которую сейчас использует Москва, является восстановленной или модернизированной. Лишь небольшая часть, менее 20%, составляют новые танки, БМП и другая бронетехника. Это свидетельствует о сложностях в производстве нового вооружения из-за его возраста и санкций.
Потери оккупантов на фронте: последние новости
- За последние сутки оккупанты потеряли 780 солдат. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют 443 660 бойцов и десятки единиц техники.
- 30 марта ВСУ успешно отбили нападение российских войск, который включал механизированную атаку масштабом до батальона. Это первый подобный инцидент с октября 2023 года, когда российские войска начали операцию по захвату города Авдеевка. Наши военные из 25 бригады осуществили успешную контратаку, в результате которой была уничтожена значительная танковая колонна врага. По имеющейся информации, было уничтожено 12 российских танков и 8 боевых машин пехоты.
- Представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что наши воины совершили успешный удар против одного из лучших беспилотников оккупантов, который имеет стоимость около 7 миллионов долларов. Речь идет об ударно-разведывательном беспилотнике "Форпост", который был сбит Одесской зенитно-ракетной бригадой во время операции в акватории Черного моря.