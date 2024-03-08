Соответствующее мнение он озвучил в интервью Cinque minuti, пишет 24 Канал. Президент Украины отреагировал на так называемое партнерство между Москвой и Минском. Его он назвал дипломатической оккупацией Беларуси, а также заявил о потере ею суверенитета.

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Путин полностью руководит силовым блоком в Беларуси

То, что он (Владимир Путин – 24 Канал) сделал в Беларуси, это без жертв и без крови, это пока. То есть они союзные власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси,

– подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также обратил внимание на использование Россией Беларуси для войны против Украины. Тот факт, что российское войско вторглось на территорию нашего государства из Беларуси, и что с ее территории по нам били ракетами – это "дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси".

Как Беларусь помогает России воевать против Украины