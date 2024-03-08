Відповідну думку він озвучив в інтерв'ю Cinque minuti, пише 24 Канал. Президент України відреагував на так зване партнерство між Москвою та Мінськом. Його він назвав дипломатичною окупацією Білорусі, а також заявив про втрату нею суверенітету.
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Путін повністю керує силовим блоком у Білорусі
Те, що він (Владімір Путін – 24 Канал) зробив у Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Тобто вони союзницькі влади, де він повністю керує і силовим блоком в території Білорусі,
– наголосив глава держави.
Володимир Зеленський також звернув увагу на використання Росією Білорусі для війни проти України. Той факт, що російське військо вторглося на територію нашої держави з Білорусі, і що з її території по нас били ракетами – це "дипломатична окупація незалежної країни та втрата суверенітету Білорусі".
Як Білорусь допомагає Росії воювати проти України
- Для початку слід вкотре зафіксувати той факт, що Росія воює з Україною з допомогою Білорусі. І що саме з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення сунули російські загарбники. Туди ж потім перекинули вагнерівців, яких буцімто розформували після невдалого так званого повстання Пригожина.
- Цікаво, що у травні 2023 року про розташування на території Білорусі тактичної ядерної зброї домовилися міністри оборони Росії та Білорусі. Алєксандр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя, яку надасть Москва, "ніколи не буде використана".
- Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов зауважував, що Владімірові Путіну не вдалося повністю залучити до війни проти України білоруське військо. Водночас наші військові пильно стежать за перебігом подій.
- Напередодні так званий союз між Білоруссю та Росією яскраво описала пані прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня. Вона наголосила, що ці держави непередбачувані. Ба більше, вони нагадують алкоголіка або ж наркомана. Тому, за її словами, люди повинні усвідомлювати загрозу, яку несуть ці країни.