Латвійська прем'єрка розповіла, що вони продовжують будувати оборону на кордоні з Росією та Білоруссю. Вона зазначила, що люди повинні усвідомлювати загрозу.

Дивіться також Залякування чи чергова маячня․ Чому насправді Путін каже, що Бельгія виникла завдяки Росії

Сіліня про Росію та Білорусь

Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як алкоголік чи наркоман, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією та Білоруссю,

– зазначила Евіка Сіліня.

Водночас латвійська прем'єрка додала, що її країна діє за чітким сценарієм. Латвія побудувала сухопутний кордон з Білоруссю, а зараз працює над побудовою кордону з Росією. Водночас країна зміцнює військовий потенціал на цих ділянках. Певні зміни помітно вже зараз і стане лише більше протягом року.

Як додала Сіліня, люди іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях". Політикиня закликала Національні збройні сили також інформувати регіональну пресу про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни.

Латвія та стосунки з Росією