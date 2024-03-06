Повна заборона російської продукції

Заяви латвійського уряду про заборону російської агропродукції не були пустою погрозою. Місцеве міністерство землеробства вже затвердило перелік сільськогосподарських та кормових товарів, імпорт яких з Росії під забороною.

Цікаво Все вирішує управління: найкращі практики для ефективного менеджменту

В основному під заборону потрапили овочі та фрукти. Ембарго поширюється на картоплю, помідори, цибулю, часник, капусту, садовий салат, моркву, столову ріпу та брукву, столові буряки, вівсяне коріння, кореневу селеру, редис, огірки та корнішони, бобові, свіжі овочі.

Що стосується пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, сорго, гречки та інших зернових, то Латвія не буде їх ввозити ані з території Росії, ані з Білорусі. Під заборону потрапили такі продукти як борошно, м'ясо та м'ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та багато інших товарів.

Санкційний зашморг затягується

Росіяни активно намагаються обійти санкції за допомогою третіх країн, однак ті вже починають боятися вторинних обмежень. Зокрема, Туреччина скоротила свій експорт до країни-окупанта на третину.

Також стало відомо, що популярний морський перевізник покинув російський порт та більше не працюватиме з окупантами.