Латвийский премьер рассказала, что они продолжают строить оборону на границе с Россией и Беларусью. Она отметила, что люди должны осознавать угрозу.

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Силиня о России и Беларуси

Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что мы живем рядом с Россией и Беларусью,

– отметила Эвика Силиня.

В то же время латвийский премьер добавила, что ее страна действует по четкому сценарию. Латвия построила сухопутную границу с Беларусью, а сейчас работает над построением границы с Россией. В то же время страна укрепляет военный потенциал на этих участках. Определенные изменения заметно уже сейчас и станет только больше в течение года.

Как добавила Силиня, люди иногда живут "в своих пузырях и своих реалиях". Политик призвала Национальные вооруженные силы также информировать региональную прессу о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны.

Латвия и отношения с Россией