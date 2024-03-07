В среду, 6 марта, у Путина случился очередной приступ “псевдоисторического” приступа. Он почему-то решил проинформировать, что именно Россия стоит у истоков независимости Королевства Бельгия. А также заметил, что сейчас это не имеет значения, но в то же время дал дал понять, что еще и как имеет.

24 Канал пытался разобраться, а было ли это случайное заявление, почему именно сейчас и для чего российский президент вспомнил именно о Бельгии.

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Что именно сказал Путин о Бельгии и при каких обстоятельствах это произошло

Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в частности благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения,

– сказал Путин.

Да, он именно так и сказал, и именно это и имел в виду, даже прибегнул к тавтологии и подчеркнул "значительную роль" России.

Это случилось на организованном новым фаворитом Путина Сергеем Кириенко форуме "российской мягкой силы" под названием "Всемирный фестиваль молодежи". Он проходил в поселке Сириус в окрестностях курорта Сочи в Краснодарском крае.

Очередные "перлы" исторической мысли Путин выдал в ответ на вопрос юноши, который представился бельгийцем.

Почему Путин уцепился именно за Бельгию?

Небольшое королевство на самом деле имеет довольно большой вес в мировой политике и экономике. Брюссель является политическим центром ЕС и главным офисом для евробюрократов.

Обратите внимание! Именно на счетах бельгийской компании Euroclear хранится большая часть арестованных суверенных активов России. Эксперты оценивают их в 200 миллиардов евро.



В настоящее время разговоры о передаче этих активов Украине существенно активизировались и Бельгия уже согласилась на передачу Киеву процентов. Судьба всех активов будет решена в ближайшие месяцы, поскольку относительно этого наконец есть политическая воля ЕС, Великобритании и США.

Также Бельгия – верный союзник Украины. Недавно премьер-министр Королевства Александр де Кроо посещал Киев во вторую годовщину российского вторжения, а также объявил о взносе в 200 миллионов евро на покупку 155-мм снарядов для ВСУ (по чешской схеме).

Изюминкой стала и массовая высылка российских дипломатов-шпионов из Брюсселя. Это все очень больно для России и очень ей не нравится. Именно поэтому в администрации Путина могли через "исторический ответ" на вопрос "случайного бельгийца" передать Брюсселю привет и напомнить, что якобы границы России "нигде не заканчиваются", а своей зоной влияния Кремль считает территорию от "Владивостока до Лиссабона".

Литовский евродепутат от Renew Europe Пятрас Ауштрявичус так отреагировал на скандальное заявление Путина касательно Бельгии. Представитель Европарламента считает, что российское руководство целенаправленно манипулирует фактами и это можно рассматривать как информационную атаку на Запад. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

"Он (Путин – 24 канал) – руководитель страны, который манипулирует фактами и показывает свою некомпетентность. Но в этом есть смысл. Он делает это специально и целенаправленно", – сказал Ауштрявичус.

Европарламентарий вспомнил и интервью Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Он считает, что тогда российский президент вообразил себя профессором по истории, перекрутив ее. Ауштрявичус усматривает в этом информационную атаку на Запад.

Это делается целенаправленно, чтобы создавать миф, что Россия стоит за всем и без нее мир, особенно Европа не может существовать,

– говорит он.

Евродепутат также считает, что такие заявления в сторону Бельгии появились после намерений передать замороженные активы. Ауштрявичус называет это своеобразным запугиванием.

Что именно имел в виду Путин?

Точно неизвестно, поскольку Путин пожалел всех и не произнес "коротенькую лекцию". Зная помешанную любовь российского диктатора к седой древности, можно предполагать, что здесь не обошлось без Рюрика (некоторые историки отождествляют полумифического персонажа из древнерусских летописей с историческим датским конунгом Рориком Ютландским, который был на службе Каролингов, что в те времена владели графством Фландрия).

Впрочем, это слишком даже для Путина. Поэтому можно предположить, что российскому диктатору рассказали о событиях 19 века. Бельгия получила независимость от Нидерландов в 1830 году в результате национальной революции.

Кстати, сигналом к ее началу стала французская опера "Немая из Портичи" – спектакль проходил в Брюсселе и был посвящен юбилею короля Нидерландов Виллема Первого. При этом выбор для монархистов удачным не назовешь – либретто произведения рассказывает об эпизоде восстания неаполитанцев против испанского владычества.



Тогда со сцены прозвучала фраза "К оружию!" (Aux armes!). Похожая история произойдет 144 года спустя, когда песня на конкурсе "Евровидение-1974" станет сигналом к Революции гвоздик в Португалии.

Революционеры создали собственное ополчение, фрайкоры дали бой армии Нидерландов, состоявшей преимущественно из жителей Южных провинций, то есть фламандцев и валлонов.

В том же году по итогам Лондонской конференции великих государств была провозглашена независимость Бельгии. Что важно – вопреки изначальному желанию России.

Россия была участником конференции и выступала против независимости нового государства и была одним из гарантов целостности Нидерландов. Здесь она была не на первых ролях и делала все вслед за Великобританией, Австрией и Пруссией.

За независимость Бельгии выступала Франция в лице легендарного Талейрана. Впоследствии позиция французов победила.

Этот момент даже зафиксирован на карикатуре француза Оноре Домье. Где здесь Россия – догадайтесь сами. Но женщина на полу – это разорванная в клочья и лишенная независимости Речь Посполитая.



Подсказка: лошадь – Пруссия, медведь – Россия, обезьяна – Австрия, лиса – Великобритания, кролик – Франция, индюк – Бельгия, собака – Нидерланды, несчастная женщина на полу – Польша

Уже через несколько месяцев после Лондонской конференции Нидерланды решили силой пересмотреть ее итоги и начали войну. Она длилась всего 10 дней – со 2 по 12 августа.

Россия должна была прислать голландцам свои войска, но не сделала этого – в империи началось мощное польское освободительное восстание, известное как Ноябрьское (боевые действия шли, в частности, на территории современной Украины).

Подавить его Россия смогла только осенью 1831 года. Так же не прислала войска Пруссия – у кайзера Фридриха-Вильгельма Третьего не было денег и особого желания.

Зато желание было у французов – те прислали в Бельгию большое 50-тысячное войско во главе с маршалом Жераром. После этого уже у Нидерландов исчезло желание воевать и они вывели войска из Бельгии.

Англия заняла выжидательную позицию и не прогадала – она в итоге поддержала идею независимой Бельгии и осуществила дипломатическое давление на Нидерланды.

Таким образом, благодарить бельгийцы, если все же решат это делать, должны не россиянам, а полякам, французам и англичанам.

Король из России, но не совсем

Новое государство провозгласило нейтралитет, а его первым королем был избран Леопольд Первый, который в то время жил в Англии. Это, кстати, родной дядя королевы Виктории, а также родственник российских императоров – представителей немецкой династии Романовых.

Саксонец Леопольд был родным братом жены наследника российского престола великого князя Константина (который так и не стал императором). В молодые годы Леопольд был на русской службе, считается героем войны 1812 года и других войн с Наполеоном, имел чин генерал-лейтенанта.

По легенде, он даже хорошо владел русским языком. Впрочем, это довольно сомнительно, ведь российская элита тогда не знала этого языка и предпочитала французский или английский, даже российские цари говорили на русском с заметным акцентом, который выдавал их за "варягов".

Что касается Леопольда, то он в 1815 году оставил российскую службу, а в 1816 году переехал в Англию, где женился на принцессе Шарлотте – наследнице британского трона, которая погибла во время родов.

Будущий король Бельгии был опекуном своей племянницы Виктории, которая называла его "вторым отцом", а перед тем, как заехать в королевский дворец в Брюсселе, был провозглашен королем Греции, но быстро отрекся от престола.

Какова во всем этом роль России – вопрос риторический. Вряд ли ее (роль) можно считать "значительной". Скорее, здесь действует принцип "что-то когда-то было, но на вторых ролях".

А теперь главный вопрос – какое отношение ко всему этому имеет современная Россия?

Ответ простой – никакого. Современное государство под именем "Российская Федерация" не является наследницей Российской империи Романовых и не может считаться государством-продолжателем.

РФ черпает свою легитимность из большевистского проекта под названием РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика). Именно это государство было переименовано в 1992 году в Российскую Федерацию.

С точки зрения права, Россия является одним из государств-преемников СССР, который выступает государством-предшественником. Договор об этом был подписан 4 декабря 1991 года в Москве между СССР и 8 республиками, которые туда входили. Через несколько дней это подтвердили так называемые Беловежские соглашения.

Важно! В СССР не считали себя государством-преемником Российской империи, принципиально не признавали ответственность за международные договоры и не платили долги Романовых. Позже малую часть долгов большевики все же вынуждены были взять на себя, чтобы, например, получить дипломатические представительства за рубежом, но вся их политика в этом вопросе базировалась на схеме "здесь выгодно, здесь не выгодно".



При этом наследники многочисленных долговых обязательств империи Романовых никуда не делись и только и ждут, когда Путин объявит (нет) реституцию и вернет заводы, фабрики и немало всего остального "капиталистам" из стран "коллективного Запада".

Между прочим, и бельгийским также. Напомним, что разрушенный россиянами в 2022-м году украинский Лисичанск был построен на бельгийские деньги и был жемчужиной до сих пор существующего химического концерна Solvay (до 2023 года был партнером россиян из "Сибура", но вышел из проекта, не желая иметь дело с агрессором).

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Таким образом, современная Россия не является наследницей Российской империи, так же как не является наследницей Древнерусского государства или Золотой Орды. Каждое правопреемство уникально и идет по отношению к предшественнику, а не к древним государствам.

Нельзя при универсальном правопреемстве взять "наследство" прадеда, не приняв при этом наследия отца. Это понимают все, кроме Путина, который строит на этом всю политику своего государства, и несет бред о Рюрике, цитирует письма Хмельницкого, совершенно не понимая ни истории, ни основ права.

А кроме Бельгии кого-то Россия еще "придумывала"?

Путин любит рассказывать, что Ленин придумал Украину, а Сталин создал Польшу. Сейчас выяснилось, что российские цари создали Бельгию. Но исторические параллели можно продолжать, правда, они будут уже не такими приятными.

А как насчет того, что Сталин реально создал КНДР – один из крупнейших террористических режимов в мире, жертвами которого стали миллионы людей, а сейчас это государство-террорист угрожает миру ядерной войной и, между прочим, является активным союзником путинской России.



Предшественники Путина на посту "главных историков" мира

Также вполне можно на Россию как правопреемницу СССР положить ответственность за все другие коммунистические или прокоммунистические режимы, ведь именно Москва была их спонсором и "крышей".

А как насчет Третьего Рейха? Ведь нацисты пришли к власти, в частности, и благодаря позиции "против всех" от московской марионетки Эрнста Тельмана, который расколол левое движение в Германии по прямому приказу из Кремля. Тельман не снял свою кандидатуру на выборах президента Веймарской республики в 1925 году и фактически помог победить Гинденбургу, тогда как республиканскому кандидату Марксу не хватило именно 6,36%, что получил Тельман.



Впоследствии Гинденбург начал преобразование Веймарской республики в диктатуру, что в итоге привело Гитлера к власти. Интересно, будет ли здесь Путин говорить о "значительной роли России"?

Вы скажете, ну, это же "сова на глобус". Так и есть, но ведь именно этим и занимается Россия. На самом же деле это просто пустая болтовня, которая совершенно точно не может быть основаниями для политических решений, от которых зависят судьбы миллионов людей. К сожалению, Россия этого не понимает, а потому "придумывает" новые государства.

Так, это процесс идет и сейчас, но в России, как сказал бы кот Мурзик, "получаются одни уроды". Да, речь о непризнанных российских прокси-образованиях "Абхазия", "ПМР", "Южная Осетия", а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Это яркие примеры настоящего российского государства и именно эти примеры, а не сомнительную роль российских царей в создании Бельгии, будут изучать историки.