После двух лет полномасштабной войны в Украине балтийские страны чувствуют повышенную угрозу вторжения на свои территории со стороны России. Эти государства рассматривают различные варианты усиления защиты, в частности мины.

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Почему именно мины

Как пишет издание, страны Балтии анализируют действия России в Украине. В материале отмечается, что "российская система минных полей, заграждений и траншей сделала невозможным продвижение" ВСУ летом 2023 года.

Недорогие противотанковые и противопехотные мины могут замедлить вражескую технику в случае наступления России на страны Балтии и выиграть время для войск НАТО. Однако при этом они представляют угрозу для будущих поколений. Ведь во время и после завершения боевых действий гражданские могут подорваться на тех боеприпасах, которые не разорвались.

Что известно о Балтийской линии обороны

Правительства стран Балтии недавно договорились о создании скоординированной системы бункеров и укреплений из-за опасений возможной российской атаки. Они назвали эту систему Балтийской линией обороны.

До недавнего времени большая часть границы между Россией и странами Балтии состояла из пологих полей и открытого соснового леса. В 2022 году эти государства стали строить заборы, чтобы сдерживать мигрантов, которых Кремль присылал для дестабилизации европейских соседей.

Теперь эта граница должна стать гораздо более милитаризованной. Планируется установка датчиков и физических препятствий для блокирования танков и других транспортных средств. Также запланированы инвестиции в арсенал противотанковых мин и мин с дистанционным подрывом на случай российской агрессии.

В странах Балтии усомнились в договоре о минах

На фоне этой ситуации политики из Латвии, Эстонии и Литвы в последнее время обсуждают возможный выход из международной конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

Обратите внимание! Речь идет об Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Это международное соглашение направлено на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы и на их уничтожение.

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс поручил своим военным проверить, имеет ли смысл выходить из этого договора.

Цель состоит в том, чтобы все мы укрепляли нашу обороноспособность, делали все, чтобы нашу границу защищали. Мы должны защищать свою территорию с первого дюйма,

– объяснил он.

Стоит отметить, что пока ни одна страна Балтии не планирует выходить из договора. Латвия готова использовать противотанковые мины, которые не запрещены Оттавской конвенцией. Это соглашение также не запрещает меньшие дистанционно управляемые мины. Эстония установила в лесах и на частных угодьях бетонные блоки и противотанковые надолбы, известные как "зубы дракона".

Также Эстония планирует построить 600 небольших укрепленных бункеров вдоль границы с Россией, а Латвия и Литва планируют построить их еще больше. Каждый такой бункер сможет вместить примерно до 10 солдат и выдержать артиллерийский обстрел.