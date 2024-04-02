За словами Лукашенка, у країні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності. Про це стало відомо з білоруських ЗМІ, передає 24 Канал.
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"Ми не хочемо чужої землі"
Лукашенко виступив із заявою щодо підготовки країни до можливої війни, наголошуючи на важливості готовності до конфлікту як запоруки миру.
Нікому не вірте, що хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру – готуйся до війни" – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано,
– заявив він.
Також самопроголошений президент стверджує, що Білорусь уже готує військові підрозділи та отримує різноманітну зброю й техніку.
Лукашенко підкреслив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильність проведених заходів. Водночас він попереджає, що похвала може вказувати на небезпеку для Білорусі.
"Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити", – підкреслив білоруський диктатор.
Новини Білорусі
- Раніше Начальник Генерального штабу Збройних Сил, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич заявляв про початок перевірки бойової готовності з'єднань та військових частин. Тоді він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" біля кордонів Білорусі. За його словами, це є головною причиною "великої уваги до підтримки високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".
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- Президент України Володимир Зеленський прокоментував так зване "партнерство" між Путіним та Лукашенком, описавши його як форму дипломатичної окупації Білорусі та висловив занепокоєння щодо втрати країною свого суверенітету.