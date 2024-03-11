Раніше повідомляли, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін. З українського боку продовжується будівництво укріплень для захисту ліній кордону і прикордонних територій.

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Скаржаться на навчання НАТО

Начальник Генерального штабу Збройних Сил, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич заявив про початок перевірки бойової готовності з'єднань та військових частин.

Він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" біля кордонів Білорусі. За його словами, це є головною причиною "великої уваги до підтримки високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".

Враховуючи умови, що склалися, у Збройних Силах відтепер починається комплексна перевірка бойової та мобілізаційної готовності. У рамках відданих бойових розпоряджень призначені військові частини та підрозділи будуть виведені у призначені райони, де з ними проводитиметься низка навчань, тренувань та занять,

– заявив Гулевич.

Він додав, що надалі заходи комплексної перевірки нарощуватимуться, збільшуватиметься кількість сил і засобів для проведення перевірки, що залучаються.

У ЦПД застерегли українців

У Центрі протидії дезінформації повідомили про ймовірність виникнення великої кількості ІПСО у мережі стосовно цієї ситуації.

Масштабні військові навчання, які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ,

– зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

Він додав, що жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає.

НАТО проводить військові навчання: коротко