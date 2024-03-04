НАТО розпочинає навчання з захисту своєї нещодавно розширеної території. У них беруть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн світу. До слова, в Росії вже відреагували.
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Що відомо про Nordic Response
Військові навчання НАТО проходять під головуванням Норвегії. Видання зауважило, що Фінляндія вперше бере участь у навчаннях спільної оборони країн НАТО як член оборонного союзу.
Стартували навчання НАТО Nordic Response: дивіться відео
АР пише, що за даними фінських військових, у навчаннях Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисячі фінських солдатів. Цікаво, що це є найбільшою участю країни-новачка в закордонних навчаннях за всю історію Північноатлантичного альянсу.
Вперше Фінляндія як країна – член НАТО візьме участь у навчаннях з колективної оборони регіонів Альянсу,
– заявили в її Силах оборони.
До речі, упродовж багатьох років навчання НАТО, які проводяться двічі на рік в арктичних районах на півночі Норвегії, мали назву Cold Response, тобто "Холодна відповідь".
Проте завдяки розширенню НАТО шляхом приєднання Фінляндії, а згодом і Швеції, ми розширюємо навчання до Nordic Response,
– заявили в Збройних Силах Норвегії.
У навчаннях беруть участь 13 країн
Цього року навчання порівно приймають Фінляндія, Норвегія і Швеція. Триватимуть вони до 15 березня. У навчаннях беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і США.
Норвезькі військові повідомили, що половина військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта – на морі, за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден. А ще в повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів.
Також норвезькі військові зазначили, що спільні навчання будуть зосереджені на обороні і захисті Скандинавського регіону.
Як відреагували в країні-агресорці
Кремлівські пропагандисти вже поширили заяву міністерства закордонних справ.
Росія стежить за навчаннями НАТО Nordic Response, що почалися, вони мають демонстративно провокаційний характер,
– заявили в МЗС країни-агресора.
Напад Росії на територію союзників: навчання Steadfast Defender
- Зауважимо, що 24 січня стартували найбільші навчання НАТО за останні десятиліття. Йдеться про Steadfast Defender.
- Сценарієм маневрів Steadfast Defender є напад Росії на територію союзників, що приводить у дію статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.
- Ці навчання триватимуть до 31 травня.