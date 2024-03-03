Міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував нещодавню заяву Еммануеля Макрона. Нагадаємо, що французький лідер допустив можливість відправлення військ союзників в Україну.
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Що сказав дипломат
Жан-Ноель Барро зауважив, що французький лідер продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з Росією. За його словами, не обговорювати застосування можливостей Парижа було б серйозною помилкою.
Боротьба українців – це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи та Франції, адже імперіалістичні фантазії Владіміра Путіна явно не обмежуються Україною,
– зазначив він.
Дипломат нагадав про нещодавню зустріч Макрона з лідерами ЄС. За його словами, цей захід продемонстрував єдність та рішучість європейських країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.
Барро наголосив, що було б злочинно піддатися духу капітуляції. Він назвав твердість перед обличчям Путіна запорукою безпеки.
Що кажуть про резонансну заяву Макрона
- Політолог Тарас Загородній нещодавно у розмові з 24 Каналом пояснив заяву президента Франції його бажанням продемонструвати лідерство у країнах ЄС, зокрема у Східній Європі, яку фактично можна назвати іншим Євросоюзом. На думку експерта, політична гра Макрона дуже позитивна для України, адже Франція є ядерною державою.
- Ветеран російсько-української війни Євген Дикий не так давно припустив, що французький лідер своєю заявою насправді потролив Владіміра Путіна. Він зауважив, що буде більше користі, якщо союзники не відправлятимуть в Україну війська, а даватимуть нашій державі якомога більше технічно досконалої зброї.
- Раніше дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко побачив у словах президента Франції підтвердження зміни думок у Європі щодо російського диктатора. Партнери нарешті збагнули, що президент держави-терориста не зупинятиметься, а нерішучість Європи щодо ухвалення рішень лише стимулюватиме та мотивуватиме Путіна.