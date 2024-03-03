Міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро прокоментував нещодавню заяву Еммануеля Макрона. Нагадаємо, що французький лідер допустив можливість відправлення військ союзників в Україну.

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Що сказав дипломат

Жан-Ноель Барро зауважив, що французький лідер продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з Росією. За його словами, не обговорювати застосування можливостей Парижа було б серйозною помилкою.

Боротьба українців – це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи та Франції, адже імперіалістичні фантазії Владіміра Путіна явно не обмежуються Україною,

– зазначив він.

Дипломат нагадав про нещодавню зустріч Макрона з лідерами ЄС. За його словами, цей захід продемонстрував єдність та рішучість європейських країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

Барро наголосив, що було б злочинно піддатися духу капітуляції. Він назвав твердість перед обличчям Путіна запорукою безпеки.

Що кажуть про резонансну заяву Макрона