В ефірі 24 Каналу ветеран війни з Росією Євген Дикий зазначив, що треба ще подумати, чи треба нам західні війська.

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За його словами, ми й так стикаємося з великими проблемами щодо отримання західної допомоги. У більшості демократичних країнах є багато рухів проти допомоги нам. Багато хто ставить питання, а чому наші платники податків мають платити за війну в країні, яка не є членом ні ЄС, ні НАТО. Серед них є пряма російська агентура, але є і звичайні платники податків, яким шкода своїх грошей.

А тепер уявіть, які підуть настрої, коли почнуть приїздити цинкові труни. А якщо війська тут будуть розгорнуті – цинкові труни поїдуть,

– зазначив Дикий.

Це страшна війна, в ній є втрати. Втрати, настільки значні, з якими жодні європейські армії ніколи не стикались після Другої світової. Уявіть собі, як це здетонує в їхньому суспільстві.

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"Знову ж таки, а чим вони фізично нам можуть допомогти? Якби прилетіла їх авіація – оце могло б кардинально переламати хід бойових дій. А якщо вони просто розгорнуть якісь місії, технічних фахівців… Про те, що вони пришлють нам багато піхоти й нам не треба буде проводити свою мобілізацію, я думаю, що ніхто настільки не живе в країні "рожевих поні", – сказав ветеран.

Вся сумарна чисельність європейських армій, вона значно менша, ніж те, що нам треба на фронті. Вони 30 років вирощували дуже професійні, елітні кадрові маленькі армії для якихось спецоперацій. Навряд чи з них буде багато користі на полі бою.

Експерт припустив, що могли б відправити нам технічних фахівців, проте практика показала, що коли ЗСУ дають в руки їхню зброю, то ми чудово самі з нею справляємося. Навіть часто відкриваємо в ній, такі нові сторони, які розробники не закладали.

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Як, наприклад, сталось з Patriot. Взагалі з погляду розробників, це стаціонарна система. От її привозять, розгортають, і вона далі прикриває об'єкт.

Ми перші у світі зробили такий "циганський Patriot", який весь час, як табір, гастролює. Під час цих гастролей, то тут, то там раптово стається "літакопад" у росіян. Ми ж насправді перші зробили мобільну версію Patriot,

– розповів Євген Дикий

"Як на мене, аби вони нам давали якомога більше зброї і якомога більш технічно

досконалу зброю. Оце те, що реально нам дуже на користь", – зазначив Дикий.

Він підсумував, що насправді Макрон дуже потужно потролив Путіна і те, що на болотах підгорає, оце факт. Це теж насправді приємно. Хай росіяни не починають вже впадати в ілюзію, що захід нас вже покинув.

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