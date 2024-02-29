Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, за його словами, серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.
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Макрон пояснив свою резонансну заяву
Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.
Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим,
– наголосив він.
Втім, французький лідер відмовився від "геополітичних коментарів". На його думку, олімпійське селище – це не місце для подібних розмов.
Що цьому передувало: основне
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- За словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії у її повномасштабному вторгненні.
- Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.
- Володимир Зеленський розповів, що раніше говорив з Еммануелем Макроном щодо заходів, які допомогли б посилити українські війська на полі бою. Зокрема, мовилося безпосередньо про технічні засоби.