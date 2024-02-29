Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, за його словами, серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.

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Макрон пояснив свою резонансну заяву

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою. Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені, що на півночі країни.

Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим,

– наголосив він.

Втім, французький лідер відмовився від "геополітичних коментарів". На його думку, олімпійське селище – це не місце для подібних розмов.

Що цьому передувало: основне