Під час спілкування зі журналістами 26 лютого Макрон заявив, що відправка західних військ можлива, але наразі не узгоджена. Він також зазначив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти Європи загалом, – інформує 24 Канал.

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Підтримка України – пріоритет для Європи

Президент країни-партнерки акцентував на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності. Він висловив переконання, що союзники зроблять все необхідне для запобігання перемоги Росії.

Ми почули прохання президента Зеленського про посилення нашої підтримки і переконані, що перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі,

– сказав Макрон.

Французький лідер відмовився уточнювати позицію Парижа, але зазначив, що стратегічна невизначеність є частиною дебатів. Він також згадав про зміну риторики союзників щодо військової допомоги Україні.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стверджував, що питання про відправку сухопутних військ не обговорювалося на зустрічі в Єлисейському палаці. Однак Макрон не виключає, що така допомога може бути надана в майбутньому.

"Багато хто з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше виступали проти надання Україні танків, літаків, ракет. Ми повинні визнати, що часто відставали від подій на пів року чи рік", – наголосив Макрон, натякаючи на готовності до різних форм підтримки.

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Президент Франції додав, що союзники не воюють з російським народом, але не можуть дозволити Путіну перемогти в Україні. Він вважає, що всі варіанти підтримки повинні бути розглянуті для досягнення цієї мети.

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