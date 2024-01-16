Згідно з опублікованими документами, Німеччина розглядає гіпотетичний "шлях до конфлікту" з Росією, який може розпочатися вже у 2024 році. Сценарій "Оборона Альянсу 2025" припускає переміщення російських військ до Калінінградської області та створення штучних конфліктів біля Сувальського коридору.

Дивіться також Одеське коріння та "Макрон-юніор": хто такий Габріель Атталь і чи стане він президентом Франції

Що кажуть в ISW

Представник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що розробка різноманітних сценаріїв є звичною практикою військових. Водночас ISW наголошує на важливості допомоги Україні з боку Заходу, адже наша держава стримує російську агресію в реальному часі.

Розгляд різних сценаріїв, навіть якщо вони вкрай малоймовірні, є частиною повсякденної військової справи, особливо навчання,

– заявив речник відомства.

ISW звертає увагу на нещодавні погрози Росії на адресу НАТО та спроби Кремля посіяти нестабільність в регіоні. Аналітики вважають, що успіх України у стримуванні російської агресії є вирішальним для безпеки всієї Європи.

За словами експертів ISW, невдача нашої держави може призвести до просування російських військ до західного кордону країни, що створить нові виклики для НАТО та збільшить оборонні витрати Альянсу.

Зверніть увагу! Повідомлення Bild викликало різні реакції. Російські офіційні посадовці відкидають його як чутки, тоді як західні аналітики бачать в цьому підготовку до можливих майбутніх загроз.

Інформація, оприлюднена журналістами, викликає занепокоєння щодо майбутнього безпеки Європи. Водночас вона засвідчує необхідність постійної пильності та готовності до відповіді на будь-які виклики.

Дивіться також Можуть скористатися шансом: чи здатна Росія почати війну з НАТО

Контекст