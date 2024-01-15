Протистояння проти НАТО дуже вигідне Росії. Саме тому Москва справді може готувати удар по країнах Альянсу. Детальніше про мотиви та можливості Росії 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
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Війна Росії проти НАТО є можливою
Журналісти у своїх висновках посилались на таємний документ Міністерства оборони Німеччини, в якому опублікований сценарій, за яким Росія й НАТО почне конфлікт. Він нібито "неминуче" переросте в ескалацію влітку 2025 року.
Я оцінюю це як дуже високоймовірний сценарій. Але, на мою думку, це не буде вигляд конвенційної війни, якою вона є в України. Радше у вигляді якоїсь гібридної операції, як у Криму 2014 року,
– зауважив Валерій Клочок.
Однак не виключено, що це справді може бути повноцінна військова операція, наприклад, у якійсь із країн Балтії. На жаль, НАТО не демонструє рішучості у своїй готовності завдати удару у відповідь чи превентивний удар. Росія цим може скористатися.
"Треба враховувати, що якщо така спецоперація триватиме водночас з бойовими діями в Україні, то половина мільйонної армії має перебувати в Україні. Їм не потрібен великий контингент, щоб почати військову операцію в країнах Балтії, наприклад", – пояснив Клочок.
Втім все ж варто розуміти, що як країни НАТО, Естонія, Литва та Латвія мають потужне військове угруповання на своїх територіях. Крім того, у них є й сучасна техніка, яка здатна протистояти російським військам.
"Підготовка Росії до серйозного удару по НАТО може відбуватися. Росія до цього готується. Причина проста й очевидна. Росія хоче у цій війні програти НАТО, а не Україні. Тому що пояснити програш НАТО – буде набагато легше", – наголосив Клочок.
Які мобілізаційні можливості у Росії
У Росії також є певні мобілізаційні проблеми. Через те, що Владімір Путін не наважується оголосити проведення повної мобілізації (принаймні до президентських виборів), до російської армії приймають найманців з інших країн.
Однак і з ними також виникають проблеми. Найманці з Сирії та Південної Африки скаржаться на те, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Таких повідомлень, ймовірно, ставатиме більше й надалі.
На сьогодні сумнівними є заяви, що у Росії є 140 мільйонів осіб, з яких 25 мільйонів можуть мобілізувати. Не варто забувати, що чоловіки призовного віку мають елементарно підтримувати економіку Росії,
– зазначив Клочок.
До того ж у Росії все частіше виникають проблеми з ЖКГ на тлі аномальних морозів. З ними ніяк не можуть дати ради, внаслідок чого росіяни буквально замерзають. Тож, очевидно, російське суспільство занепокоєне не лише цією ситуацією, але й тим, що буде далі.
"Вони бояться Путіна. Є спеціальний розроблений силовий механізм, я маю на увазі Росгвардію, яка поки що стримує усі ці коливання. Але не забуваємо, що в 1917 році XX століття саме на тлі серйозних проблем в економіці Російської Імперії сталася Перша лютнева революція. Вона виникла, коли росіяни просто не могли жити в умовах, яких вони жили", – додав Клочок.
Усе те, що зараз відбувається, негативно впливає на російське суспільство. Мовиться, як про події на фронті, так і проблеми всередині самої країни. І це не лише проблеми з ЖКГ, а й, наприклад, дефіцит яєць та курятини, який триває уже понад місяць. Цікаво, що Путін розповів, що це начебто росіяни почали більше споживати, а не виробництва працювати гірше.
І все це впирається в те, що всі гроші Росія інвестує у війну, а не у власну країну.
Росія може готуватися до війни з НАТО: детальніше
- У Bild написали про те, що сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" почнеться у лютому 2024 року. Згідно з ним, Росія має провести додаткову мобілізацію та збільшити армію на ще 200 тисяч осіб. Потім, за даними журналістів, Кремль має почати весняний наступ в Україні та до червня відкинути українську армію. Сприяти планам Росії можуть президентські вибори у Сполучених Штатах, які відбудуться в листопад 2024 року.
- До слова, НАТО відреагувало на цю статтю Bild. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс наголосив, що в розпорядження видання потрапив навчальний план. У ньому спроєктована лише гіпотетична ситуація, щоб перевірити військові можливості у тій чи інші галузі.
- Нагадаємо, що повідомлення про підготовку Росії до війни з НАТО виникають не вперше. Так, в Інституті вивчення війни ще на початку 2024 року писали про те, що російські офіційні особи почати активно звинувачувати Захід у підготовці до конфлікту в Арктиці. Крім того, реформування Ленінградського військового округу, на думку аналітиків, вказує на те, що Кремль готується "протистояти загрозам" з боку НАТО.