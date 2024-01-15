Протистояння проти НАТО дуже вигідне Росії. Саме тому Москва справді може готувати удар по країнах Альянсу. Детальніше про мотиви та можливості Росії 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Війна Росії проти НАТО є можливою

Журналісти у своїх висновках посилались на таємний документ Міністерства оборони Німеччини, в якому опублікований сценарій, за яким Росія й НАТО почне конфлікт. Він нібито "неминуче" переросте в ескалацію влітку 2025 року.

Я оцінюю це як дуже високоймовірний сценарій. Але, на мою думку, це не буде вигляд конвенційної війни, якою вона є в України. Радше у вигляді якоїсь гібридної операції, як у Криму 2014 року,

– зауважив Валерій Клочок.

Однак не виключено, що це справді може бути повноцінна військова операція, наприклад, у якійсь із країн Балтії. На жаль, НАТО не демонструє рішучості у своїй готовності завдати удару у відповідь чи превентивний удар. Росія цим може скористатися.

"Треба враховувати, що якщо така спецоперація триватиме водночас з бойовими діями в Україні, то половина мільйонної армії має перебувати в Україні. Їм не потрібен великий контингент, щоб почати військову операцію в країнах Балтії, наприклад", – пояснив Клочок.

Втім все ж варто розуміти, що як країни НАТО, Естонія, Литва та Латвія мають потужне військове угруповання на своїх територіях. Крім того, у них є й сучасна техніка, яка здатна протистояти російським військам.

"Підготовка Росії до серйозного удару по НАТО може відбуватися. Росія до цього готується. Причина проста й очевидна. Росія хоче у цій війні програти НАТО, а не Україні. Тому що пояснити програш НАТО – буде набагато легше", – наголосив Клочок.

Які мобілізаційні можливості у Росії

У Росії також є певні мобілізаційні проблеми. Через те, що Владімір Путін не наважується оголосити проведення повної мобілізації (принаймні до президентських виборів), до російської армії приймають найманців з інших країн.

Однак і з ними також виникають проблеми. Найманці з Сирії та Південної Африки скаржаться на те, що їх використовують як "гарматне м'ясо". Таких повідомлень, ймовірно, ставатиме більше й надалі.

На сьогодні сумнівними є заяви, що у Росії є 140 мільйонів осіб, з яких 25 мільйонів можуть мобілізувати. Не варто забувати, що чоловіки призовного віку мають елементарно підтримувати економіку Росії,

– зазначив Клочок.

До того ж у Росії все частіше виникають проблеми з ЖКГ на тлі аномальних морозів. З ними ніяк не можуть дати ради, внаслідок чого росіяни буквально замерзають. Тож, очевидно, російське суспільство занепокоєне не лише цією ситуацією, але й тим, що буде далі.

"Вони бояться Путіна. Є спеціальний розроблений силовий механізм, я маю на увазі Росгвардію, яка поки що стримує усі ці коливання. Але не забуваємо, що в 1917 році XX століття саме на тлі серйозних проблем в економіці Російської Імперії сталася Перша лютнева революція. Вона виникла, коли росіяни просто не могли жити в умовах, яких вони жили", – додав Клочок.

Усе те, що зараз відбувається, негативно впливає на російське суспільство. Мовиться, як про події на фронті, так і проблеми всередині самої країни. І це не лише проблеми з ЖКГ, а й, наприклад, дефіцит яєць та курятини, який триває уже понад місяць. Цікаво, що Путін розповів, що це начебто росіяни почали більше споживати, а не виробництва працювати гірше.

І все це впирається в те, що всі гроші Росія інвестує у війну, а не у власну країну.

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