Противостояние против НАТО очень выгодно России. Именно поэтому Москва действительно может готовить удар по странам Североатлантического союза. Подробнее о мотивах и возможностях России 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Война России против НАТО возможна

Журналисты в своих выводах ссылались на секретный документ Министерства обороны Германии, в котором опубликован сценарий. Согласно с ним Россия и НАТО начнет конфликт. Он якобы неизбежно перерастет в эскалацию летом 2025 года.

Я оцениваю это как очень высоковероятный сценарий. Но, по моему мнению, это не будет вид конвенционной войны, какова она у Украины. Скорее, в виде какой-то гибридной операции, как в Крыму 2014 года,

– заметил Валерий Клочок.

Однако не исключено, что это действительно может быть полноценная военная операция, например, в какой-либо из стран Балтии. К сожалению, НАТО не демонстрирует решимости в своей готовности нанести ответный удар или превентивный удар. Россия этим может воспользоваться.

"Надо учитывать, что если такая спецоперация будет продолжаться одновременно с боевыми действиями в Украине, то половина миллионной армии должна находиться в Украине. Им не нужен большой контингент, чтобы начать военную операцию в странах Балтии, например", – пояснил Клочок.

Впрочем, все же следует понимать, что как страны НАТО, Эстония, Литва и Латвия имеют мощную военную группировку на своих территориях. Кроме того, у них есть и современная техника, способная противостоять российским войскам.

"Подготовка России к серьезному удару по НАТО может происходить. Россия к этому готовится. Причина проста и очевидна. Россия хочет в этой войне проиграть НАТО, а не Украине. Потому что объяснить проигрыш НАТО будет гораздо легче", - подчеркнул Клочок.

Какие мобилизационные возможности у России

У России также есть определенные мобилизационные проблемы. Из-за того, что Владимир Путин не решается объявить проведение полной мобилизации (по крайней мере, до президентских выборов), в российскую армию принимают наемников из других стран.

Однако и с ними тоже возникают проблемы. Наемники из Сирии и Южной Африки жалуются на то, что они используются как "пушечное мясо". Таких сообщений, вероятно, будет становиться больше и дальше.

На сегодняшний день сомнительны заявления, что в России есть 140 миллионов человек, из которых 25 миллионов могут мобилизовать. Не стоит забывать, что мужчины призывного возраста должны элементарно поддерживать экономику России.

– отметил Клочок.

К тому же, в России все чаще возникают проблемы с ЖКХ на фоне аномальных морозов. С ними никак не могут справиться, в результате чего россияне буквально замерзают. Так что, очевидно, российское общество обеспокоено не только этой ситуацией, но и тем, что будет дальше.

"Они боятся Путина. Есть специальный разработанный силовой механизм, я имею в виду Росгвардию, которая пока сдерживает все эти колебания. Но не забываем, что в 1917 году XX века как раз на фоне серьезных проблем в экономике Российской Империи произошла Первая февральская революция. Она возникла, когда россияне просто не могли жить в условиях, которых они жили", – добавил Клочок.

Все, что сейчас происходит, отрицательно влияет на русское общество. Речь как о событиях на фронте, так и проблемах внутри самой страны. И это не только проблемы с ЖКХ, но и, например, дефицит яиц и курятины, который длится уже больше месяца. Интересно, что Путин рассказал, что это как будто россияне начали больше потреблять, а не производства работать хуже.

И все это упирается в то, что все деньги Россия инвестирует в войну, а не в свою страну.

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