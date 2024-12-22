Кремль боится признать, что запас так называемых "добровольцев" иссяк, поэтому приходится привлекать северокорейских солдат. Поскольку, как объяснил 24 Каналу ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, россияне уже не рвутся воевать.

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Что пытается скрыть Кремль

Только российские "военкоры" не скрывают участия северокорейских военных в боях на Курщине. Наоборот, "кисло" отзываются о качестве этого контингента.

И вообще они начали использовать интересное выражение – "вагнеризация российской армии". Уже прямо говорят, что их войско превратилось в банду наемников, которые воюют исключительно за деньги.

В то же время официальные российские спикеры совсем не комментируют участие солдат КНДР в Курской области, потому что придется объяснить, почему они там.

Им тогда придется публично признать, что у них абсолютно иссяк запас наемников, которых они гордо называют "добровольцами",

– отметил Евгений Дикий.

То есть путинскому режиму придется сообщить, что россияне больше не идут на войну.

Заметьте! Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что если диктатор Владимир Путин официально скажет об участии КНДР, россияне могут расслабиться и вообще откажутся воевать.