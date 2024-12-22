Кремль боїться визнати, що запас так званих "добровольців" вичерпався, тому доводиться залучати північнокорейських солдатів. Оскільки, як пояснив 24 Каналу ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, росіяни вже не рвуться воювати.

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Що намагається приховати Кремль

Лише російські "воєнкори" не приховують участі північнокорейських військових у боях на Курщині. Навпаки, "кисло" відзиваються про якість цього контингенту.

Та загалом вони почали використовувати цікавий вираз – "вагнерізація російської армії". Вже прямо кажуть, що їхнє військо перетворилося на банду найманців, які воюють винятково за гроші.

Водночас офіційні російські речники зовсім не коментують участь солдатів КНДР у Курській області, тому що прийдеться пояснити, чому вони там.

Їм тоді доведеться публічно признати, що в них абсолютно вичерпався запас найманців, яких вони гордо називають "добровольцями",

– зазначив Євген Дикий.

Тобто путінському режиму прийдеться повідомити, що росіяни більше не йдуть на війну.

Зауважте! Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що якщо диктатор Владімір Путін офіційно скаже про участь КНДР, росіяни можуть розслабитися і взагалі відмовляться воювати.